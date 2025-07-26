توقعات الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً





توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا إلى غائم جزئياً أحياناً، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباً يصاحبها سقوط أمطاريصبح رطب ليلاً وصباح الإثنين على بعض المناطق الساحلية.

الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية أحياناً مع السحب مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.

وتكون جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 10 إلى 25 تصل إلى 50 كم/س.

الخليج العربي: خفيف الموج. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 16:06 والمد الثاني عند الساعة 02:48

الجزر الأول عند 09:11 والجزر الثاني عند الساعة 20:34

بحر عمان: خفيف الموج..فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 11:50 والمد الثاني عند الساعة 23:28

الجزر الأول عند الساعة 17:56 والجزر الثاني عند الساعة 05:45

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسبة الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

العظمى الصغرى العظمى الصغرى

أبوظبي 47 33 60 20

دبي 44 34 85 30

الشارقة 44 33 80 20

عجمان 42 32 80 25

أم القيوين 43 32 85 25

رأس الخيمة 45 31 60 20

الفجيرة 39 34 55 20

العـين 47 35 30 15

ليوا 48 34 40 10

الرويس 47 34 50 20

السلع 45 33 70 10

دلـمـا 40 32 85 40

طنب الكبرى / الصغرى 40 33 80 40

أبو موسى 38 34 80 65