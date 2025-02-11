إقامة دبي تستقبل زوار الدولة بختم القمة العالمية للحكومات

انسجامًا مع دورها في دعم الفعاليات الوطنية الكبرى وترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للابتكار الحكومي، اعتمدت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي ختماً خاصاً يحمل شعار القمة العالمية للحكومات، ليُستخدم في توثيق جوازات الزوار القادمين عبر منافذ دبي الجوية، في خطوة تعكس حرص الإدارة على دعم النسخة الثانية عشرة من القمة وتعزيز وعي المجتمع والزوار بأهدافها الرامية إلى تشكيل مستقبل حكومات أكثر تطورًا واستدامة.

تأتي هذه المبادرة كجزء من جهود الإدارة العامة في تطبيق أعلى المعايير في خدماتها، بما يساهم في تحقيق الأمن المجتمعي وضمان تجربة متميزة للزوار، حيث يعد الختم رسالة ترحيبية تعكس هوية الإمارات كمركز للابتكار الحكومي والتعاون الدولي.

كما سيتم توزيع بطاقات تعريفية للزوار تحتوي على معلومات شاملة حول القمة ومحاورها، لتعزيز مستوى الوعي وتمكينهم من التفاعل مع الحدث العالمي.

وفي هذا الصدد، أكد سعادة الفريق محمد أحمد المري، المدير العام للإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي، أن هذه الخطوة تأتي ضمن رؤية الإدارة في دعم المبادرات الوطنية التي تعزز من سمعة الدولة عالمياً، قائلاً: "تحرص الإدارة العامة على أن تكون جزءًا فاعلًا في دعم القمة العالمية للحكومات، حيث تتماشى هذه الخطوة مع التزامنا بتحقيق الأثر المجتمعي وتعزيز جودة الحياة عبر مبادرات ترتقي بالخدمات الحكومية وتعزز من مكانة دولة الإمارات كمحور عالمي للابتكار والأمن والأمان".

تُعد القمة العالمية للحكومات واحدة من أبرز المنصات الدولية التي تجمع القادة والخبراء وصناع القرار من مختلف أنحاء العالم، بهدف مناقشة القضايا الحيوية واستشراف مستقبل العمل الحكومي.

وتساهم الإدارة العامة في دعم هذا الحدث عبر مبادرات تعكس التزامها بالتميز المؤسسي وتعزيز التعاون الدولي، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ورفع جودة الحياة.

بهذه الخطوة، تؤكد الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب دورها الريادي في دعم المبادرات الاستراتيجية للدولة، عبر نهج مبتكر يسهم في ترسيخ الأمن المجتمعي وتعزيز مكانة الإمارات كدولة المستقبل.