31 مليون زائر لحدائق ومرافق بلدية دبي خلال 2024

أعلنت بلدية دبي أن الحدائق العامة والمرافق الترفيهية التابعة لها شهدت إقبالاً قياسياً في عدد الزوار وصل إلى أكثر من 31 مليون زائر خلال العام 2024، بزيادة قدرها 7% عن العام 2023، لتعكس هذه الزيادة جهود البلدية في التطوير والتحسين المستمر على حدائقها ومرافقها، والتي باتت مقاصد جاذبة لسكان الإمارة وزوارها للاستمتاع بأفضل التجارب الترفيهية والسياحية والمجتمعية.

وتوزع زوار العام الماضي بواقع 20 مليون و824 ألف و367 زائراً للحدائق العامة، كما استقبلت الحدائق الخمس الكبرى (زعبيل، ومشرف الوطنية، والممزر، والخور، والصفا) 6 ملايين و686 ألف و449 زائراً. وبلغ عدد زوار الحديقة القرآنية نحو مليون و800 ألف زائر، وبرواز دبي مليون و593 ألف و395 زائراً، ومدينة الطفل أكثر من 112 ألف زائر. كما حققت المضامير المخصصة للدراجات الهوائية والجبلية ومضامير المشاة في حدائق ومرافق البلدية زياراتٍ وصلت إلى مليون و491 ألف و869 زائراً، إضافةً إلى 180 ألف زائر للملاعب.

مقاصد ترفيهية

وأكد بدر أنوهي، المدير التنفيذي لمؤسسة المرافق العامة في بلدية دبي، أن الإقبال اللافت الذي شهدته الحدائق العامة والمرافق الترفيهية خلال العام 2024، يعكس تنامي جاذبية هذه الأماكن كوجهات ترفيهية وسياحية ثرية ونابضة بالحياة، صُممت وفق أعلى المعايير الحضرية العالمية، لتكون نموذجاً متكاملاً لضمان راحة ورفاهية وسعادة سكان إمارة دبي وزوارها على حدٍ سواء.

وقال أنوهي: "ملتزمون بتنفيذ خطط ومشاريع مستقبلية وفق استراتيجية متكاملة تهدف إلى إنشاء وتطوير حدائق ومرافق عامة وترفيهية شاملة، نركز من خلالها على تعزيز الفرص الاستثمارية المتاحة لأفراد المجتمع. بالإضافة إلى الاهتمام بتصميم محتوى الحدائق لتكون مساحات مجتمعية حيوية مناسبة لاستضافة الفعاليات المجتمعية والترفيهية والثقافية، بحيث تواكب النمو السكاني، وتلبّي احتياجات السكان والزوار. ويأتي ذلك تماشياً مع مستهدفات "استراتيجية جَودة الحياة في دبي 2033"، والمخطط الشامل لتطوير مسارات المشاة "دبي ووك"، وذلك لتحويل دبي إلى مدينة صديقة للمشاة، مع تحقيق نقلة نوعية في بنية المسارات الخضراء وزيادة المساحات المفتوحة، تأكيداً لمكانة دبي كأفضل مدينة في العالم للعيش والعمل والزيارة".

220 حديقة ومرفق

وتُشرف بلدية دبي على أكثر من 220 حديقة عامة ومرفق ترفيهي، استضافت أكثر من 1,283 فعالية ومبادرة في مختلف المجالات الترفيهية والمجتمعية والثقافية والرياضية خلال العام الماضي، منها؛ سوق المزارعين، وسوق الفريج، وتاجر المستقبل، وعطلتنا غير، وتحدي دبي للياقة، وعرض السيارات وغيرها العديد من الفعاليات الفريدة.

وعملت بلدية دبي على تطوير وتعزيز كفاءة العمليات التشغيلية للحدائق العامة والمرافق الترفيهية، حيث حققت كفاءة تشغيلية وصلت إلى نسبة 98% في أعمال الصيانة الوقائية في أصول الوسائط المتعددة من خلال خطط مدروسة. وتضمنت جهود التطوير؛ تحسين البنية التحتية، وتطوير الأنظمة التشغيلية، وتنفيذ مشاريع تهدف إلى الارتقاء بتجربة الزوار وتعزيز الاستدامة.

وتُعد حدائق ومرافق بلدية دبي من المواقع المُفضلة وسهلة الوصول لسكان دبي والمقيمين والسياح الراغبين في إمضاء أوقات ممتعة في الأماكن المفتوحة، والتي تتميز بأحدث التجهيزات ذات المواصفات العالمية والخدمات الشاملة التي تقدمها البلدية كجزء من مهمتها الأساسية في إدارة وتطوير هذه المرافق وتقديم أفضل تجربة ترفيهية للزوار، بما يسهم في تأكيد أعلى مستويات جودة الحياة في دبي.