"كهرباء ومياه دبي" تحقق إيرادات قياسية بقيمة 30.98 مليار درهم في 2024

أعلنت هيئة كهرباء ومياه اليوم نتائجها المالية الأولية وغير المدققة لعام 2024، حيث بلغت إيرادات مجموعة هيئة كهرباء ومياه دبي المجمعة للعام بأكمله 30.98 مليار درهم، والأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين 15.70 مليار درهم، وصافي أرباح بقيمة 7.24 مليارات درهم بعد الضرائب.

وفي الربع الرابع من عام 2024، بلغت إيرادات المجموعة 7.45 مليارات درهم، والأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين 3.95 مليارات درهم، وصافي الأرباح 1.76 مليار درهم بعد الضرائب.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: "نلتزم بأعلى معايير التميز والاستدامة، مستلهمين رؤية سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية. وبفضل توجيهاتهم، تواصل هيئة كهرباء ومياه دبي دورها الفاعل في التطور السريع الذي تشهده إمارة دبي."

وأضاف معالي الطاير : "نهتدي في صياغة استراتيجيتنا طويلة الأمد برؤية قيادتنا الرشيدة التي تهدف إلى تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050. وبالنسبة لعام 2024، فإن إيراداتنا القياسية التي بلغت نحو 31 مليار درهم والأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين بقيمة نحو 16 مليار درهم، نتيجة التزامنا بالاستدامة والتميز في جميع أنشطتنا وخططنا. واليوم، فإن نحو 17.8% من القدرة الإنتاجية المركبة للطاقة في الهيئة من مصادر الطاقة النظيفة، ونحن عازمون على الحفاظ على ريادتنا خلال مسيرة التحول في مجال الطاقة. نقدم خدماتنا لأكثر من 1.27 مليون حساب متعامل وحققنا نتائج عالمية في أقل نسبة فاقد في شبكة الكهرباء (2%)، وأقل فاقد في شبكة المياه (4.5%) وأقل مدة انقطاع الكهرباء لكل مشترك بمتوسط أقل من دقيقة واحدة سنوياً. ونسعى للاستفادة من إمكانات التحول الرقمي وتقنيات الذكاء الاصطناعي لتحقيق المزيد من الإنجازات في كفاءة التشغيل. كما تتصدر هيئة كهرباء ومياه دبي المركز الأول عالمياً في إثني عشر مؤشر أداء رئيسي في مجال عملها، وفقاً لدراسة قام بها استشاري عالمي متخصص. وفي إنجاز تاريخي آخر أصبحت الهيئة أول مؤسسة خدماتية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحصل على جائزة البنية التحتية للطاقة ضمن جوائز بلاتس العالمية المرموقة للطاقة 2024 عن مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية بعد تفوقها على 1000 شركة رائدة تقدمت لهذه الجائزة العالمية."

استراتيجية الهيئة تسهم في تحقيق أداء مالي قياسي

ارتفعت الإيرادات السنوية المجمَّعة لهيئة كهرباء ومياه دبي لعام 2024 بنسبة 6.18% لتصل إلى 30.98 مليار درهم، مدفوعة بشكل أساسي بزيادة الطلب على خدمات الكهرباء والمياه والتبريد. كما حققت مجموعة هيئة كهرباء ومياه دبي زيادة في الأرباح السنوية قبل الضريبة بنسبة 1.81% لتصل إلى 7.98 مليار درهم خلال 2024.

وتركز هيئة كهرباء ومياه دبي على هدفها الاستراتيجي الأساسي والذي يتمحور حول تحقيق نمو مستدام، والبقاء في طليعة التميز التشغيلي الذكي والمبتكر، وتعظيم العوائد لجميع المعنيين، إضافة إلى تقليل البصمة البيئية للهيئة.

ملخص الأداء التشغيلي السنوي:

في عام 2024، أنتجت الهيئة 59.19 تيراوات ساعة من الطاقة مقارنة بـ 56.14 تيراوات ساعة في عام 2023، بزيادة قدرها 5.42%. وقد أنتجت الهيئة 6.62 تيراوات ساعة من الطاقة النظيفة خلال العام الماضي بزيادة بلغت 7.47% مقارنة بالعام السابق. وشكلت الطاقة النظيفة نسبة 11.2% من إجمالي الطاقة التي أنتجتها هيئة كهرباء ومياه دبي خلال عام 2024. وتلتزم الهيئة باستخدام الطاقة النظيفة للحفاظ على مزيج مستدام من الطاقة لتلبية الطلب المتزايد.

وشهدت الهيئة زيادة ملحوظة في الطلب الذروي السنوي على الطاقة خلال عام 2024 بلغ 10.76 جيجاوات، بزيادة قدرها 3.4% مقارنة بعام 2023.

كما ارتفع إنتاج الهيئة من المياه المحلاة في عام 2024 إلى رقم قياسي بلغ 150.48 مليار جالون إمبريالي، بزيادة قدرها 5.0% مقارنة بالعام السابق. وبلغ الطلب الذروي على المياه المحلاة 455 مليون جالون إمبريالي يومياً، بزيادة قدرها 4.92% مقارنة بعام 2023.

وبنهاية عام 2024، كان لدى هيئة كهرباء ومياه دبي 1,270,285 حساب متعامل، حيث ازداد عدد حسابات المتعاملين بـ 58,810 حسابات خلال العام بزيادة كبيرة قدرها 4.85% مقارنة بالعام السابق.

ملخص الأداء التشغيلي ربع السنوي:

خلال الربع الرابع من عام 2024، واصلت هيئة كهرباء ومياه دبي مسارها التصاعدي من حيث حجم إنتاج الكهرباء والمياه، حيث أنتجت 14.05 تيراوات ساعة، بزيادة ملحوظة قدرها 5.22% مقارنة بنفس الفترة من عام 2023. وحققت الهيئة في الربع الأخير من 2024 زيادة بنسبة 12.83% في الطاقة النظيفة المنتجة التي بلغت 1.57 تيراوات ساعة من إجمالي إنتاج الطاقة خلال العام. وبلغ حجم إنتاج المياه المحلاة في الربع الرابع من العام الماضي 38.65 مليار جالون، بزيادة قدرها 6.73% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. ومقارنة بالربع الثالث من 2024، ازداد عدد حسابات متعاملي الهيئة 19,997 حساباً خلال الربع الرابع من عام 2024، ما يعكس نموها المستدام.

تحقيق النمو

بنهاية عام 2024، بلغت القدرة الإنتاجية المركبة في النظام الكهربائي للهيئة 17,179 ميجاوات، منها 3,060 ميجاوات من مصادر الطاقة النظيفة.

بحلول عام 2030، من المتوقع أن تصل القدرة الإنتاجية المركبة للهيئة إلى 20 جيجاوات من الكهرباء منها 5.3 جيجاوات من الطاقة النظيفة بنسبة تبلغ نحو 27% من مزيج الطاقة، بما يتجاوز المستهدف الاستراتيجي.

وبحلول عام 2030، ستضيف الهيئة 240 مليون جالون لقدرتها الإنتاجية اليومية من المياه المحلاة باستخدام تقنية التناضح العكسي لمياه البحر، وستصل القدرة الانتاجية الاجمالية للمياه المحلاة إلى 735 مليون جالون يومياً.

إجراءات مؤسسية: توزيعات الأرباح، وسياسة توزيع الأرباح، والجمعية العمومية

وفقاً لسياسة توزيع الأرباح الخاصة بهيئة كهرباء ومياه دبي، تتوقع الشركة دفع أرباح سنوية بحد أدنى 6.2 مليار درهم خلال السنوات الخمسة الأولى ابتداءً من أكتوبر 2022، ويتم توزيع الأرباح بشكل نصف سنوي في شهري إبريل وأكتوبر. وبتاريخ 31 أكتوبر 2024، وزعت هيئة كهرباء ومياه دبي أرباحاً بقيمة 3.1 مليار درهم على مساهميها عن النصف الأول من عام 2024، وذلك للمساهمين المقيدين في سجل المساهمين في تاريخ 18 أكتوبر 2024. ومن المتوقع توزيع الدفعة المقبلة من الأرباح بقيمة 3.1 مليار درهم عن النصف الثاني من عام 2024 في شهر إبريل 2025 بعد الحصول على موافقة مساهمي هيئة كهرباء ومياه دبي في الجمعية العمومية السنوية. ويخضع إرسال الدعوات لعقد الجمعية العمومية السنوية المقبلة للهيئة لموافقة هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات العربية المتحدة.

بعض الجوائز والأرقام القياسية التي حققتها الهيئة في 2024

أحرزت هيئة كهرباء ومياه دبي أعلى التصنيفات في عددٍ من المؤشرات وفقاً لتقرير "براند فاينانس" 150 لمنطقة الشرق الأوسط 2024، حيث حقَّقت الهيئة المرتبة الأولى على مستوى المؤسسات الخدماتية في دولة الإمارات العربية المتحدة في مؤشر قيمة العلامة التجارية، والمرتبة الثانية إقليمياً في المؤشر ذاته. كما أبرز التقرير تميُّز الهيئة في مجال الاستدامة، ومَنَحَها المرتبة الأولى بين المؤسسات الإماراتية في مؤشر الأداء البيئي والاجتماعي والحوكمة.

وحصدت الهيئة ست جوائز مرموقة من مجلس السلامة البريطاني لعام 2024، كما حصدت جائزة "درع الشرف" في فئة "رفاهية الموظفين". إضافة إلى ذلك، حصلت الهيئة على جائزة سيف الشرف في الصحة والسلامة للمرة السابعة عشر على التوالي، وجائزة الشرف العالمية في البيئة للمرة الثالثة عشر.

وتبوأت الهيئة المرتبة الأولى على مستوى العالم من حيث الرشاقة بين المؤسسات الخدماتية المتخصصة في الطاقة، وذلك بعد تقييم أجراه "معهد رشاقة الأعمال" العالمي (Business Agility Institute). وحصدت الهيئة كذلك "جائزة التميز العالمية في التحول الرقمي" و"الجائزة العالمية لحوكمة الشركات" ضمن جوائز الحوكمة الرشيدة العالمية لعام 2024 التي تقدمها مؤسسة "كامبريدج آي إف إيه" في المملكة المتحدة.

ونجحت هيئة كهرباء ومياه دبي في الحصول على اعتماد شهادة المعيار العالمي (الأيزو) بشأن الجدارة بالثقة في الذكاء الاصطناعي (ISO/IEC TR 24028:2020)، لتصبح بذلك أول مؤسسة حكومية في دولة الإمارات العربية المتحدة تحصل على هذه الشهادة.