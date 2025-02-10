طلاب مؤسسة حمدان يمثلون الدولة بمسابقة "FLL " في هيوستن

حقق فريق مركز حمدان للموهبة والابتكار المركز الأول في التصفيات الوطنية لمسابقة “فيرست ليجو ليج” “FLL”، التي أقيمت في إمارة دبي بفندق رافلز، وتأهل بذلك لتمثيل الدولة في البطولة الدولية التي ستُقام في هيوستن، الولايات المتحدة الأمريكية خلال أبريل 2025.

وهنّأ سعادة الدكتور خليفة السويدي مريم، المدير التنفيذي لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية، الطلبة الفائزين بالمركز الأول في التصفيات الوطنية لمسابقة “فيرست ليجو ليج - FLL ”، مؤكداً أن هذا الإنجاز يعكس تميزهم وإبداعهم في مجالات العلوم والابتكار. وقال إن مشاركة الطلبة في مثل هذه المسابقات تسهم في تطوير مهاراتهم العلمية والمعرفية، وتعزز روح المنافسة والتميز لديهم، كما تساعد في إبراز مواهبهم على المستويين المحلي والعالمي.

وأضاف أن هذا الإنجاز يأتي في إطار حرص مركز حمدان بن راشد آل مكتوم للموهبة والابتكار على دعم الطلبة الموهوبين، وصقل مهاراتهم، وتشجيعهم من خلال تسليط الضوء على قدراتهم والاستفادة منها ، نبارك لأبنائنا الطلبة هذا الفوز المستحق، مقدما الشكر والتقدير للقائمين على هذه الفعالية لجهودهم في إنجاحها وتحقيق أهدافها.

وأشاد سعادته بالأداء المميز لطلبة المركز في المنافسات المحلية والوطنية هذا العام والنتائج المشرفة التي حققوها في الدورات السابقة للبطولة على المستوى المحلي والوطني والعالمي.

يذكر أن المسابقة تستهدف الطلبة الموهوبين المتميزين في مجال الروبوت في مركز حمدان بن راشد آل مكتوم للموهبة والإبداع.

ويتمكن المشاركون في فيرست ليج ليجو من اكتساب خبرات حقيقية تساعدهم في حل المشكلات من خلال برنامج روبوتات عالمي موجه، مما يساعد الطلاب والمعلمين من بناء مستقبل أفضل.

وتهدف مسابقة “فيرست ليجو ليج - FLL ” إلى بناء الثقة وتنمية معارفهم وتطوير عادات التعلم وتشجيعهم على التجربة وتنمية مهاراتهم في االتفكير النقدي والبرمجة والتصميم من خلال التدريب العملي في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والروبوتات.