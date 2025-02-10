النائب العام للاتحاد ورئيس مكتب المؤسس يبحثان تعزيز التعاون

اطلع معالي المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام للاتحاد، خلال استقباله الشيخ زايد بن حمد آل نهيان رئيس مكتب المؤسس بديوان الرئاسة ، في مبنى مكتب النائب العام والنيابات الاتحادية في أبوظبي، على مهام ومبادرات مكتب المؤسس، ودور المكتب البارز في الحفاظ على إرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" .

وتم بحث أوجه التعاون بين الجانبين، والمواضيع ذات الاهتمام المشترك وآليات تبادل المعرفة والخبرات وفقا لأفضل الممارسات والمعايير العالمية.

ويحرص مكتب المؤسس على تعزيز روح المسؤولية المشتركة، من خلال التعاون مع الجهات والمؤسَّسات الحكومية والخاصة وأفراد المجتمع، بهدف تكثيف الجهود وتفعيل المبادرات والمشاريع التي تخلِّد إرث المؤسس الشيخ زايد وتحافظ عليه، إلى جانب نشر الوعي حول سيرته ومآثره وإنجازاته والاحتفاء بها.

حضر اللقاء، المستشار سلطان إبراهيم الجويعد النائب العام المساعد، وخالد مبارك المدحاني المحامي العام لنيابة الجرائم الإلكترونية والشائعات، وشامس هلال الكعبي مدير مكتب التحقيقات الاتحادي، وسعادة ريم يوسف الشمري مدير عام مكتب المؤسس، وفريق العمل المرافق.