"مالية عجمان" : "الإمارات تبتكر" يرسخ الابتكار قوة دافعة للتنمية المستدامة

أكد الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، رئيس دائرة المالية في عجمان، أن النسخة العاشرة من شهر "الإمارات تبتكر" تحت شعار “قوة الابتكار 10 - أين تكمن قوتك؟”، تمثّل محطة بارزة في مسيرة الدولة نحو تعزيز الابتكار كقوة دافعة للتنمية المستدامة، مشيرا إلى أن هذا الحدث ترجم على مدار عقد من الزمن التزام دولة الإمارات بترسيخ ثقافة الابتكار من أجل رفاهية الإنسان ووضع لبنة أساسية في بناء مستقبل قائم على الإبداع والتكنولوجيا.

وأوضح الشيخ أحمد بن حميد النعيمي أن نهج عمل حكومة عجمان بصفة عامة ودائرة المالية بصفة خاصة، يقوم على الابتكار والتفكير المتجدِّد ويتخذ من الاستباقية والمرونة أساساً للتحسين النوعي في أساليب عمل الحكومة، وخلق فرص للتقدُّم والنمو بما ينسجم مع أهداف حكومة عجمان الإستراتيجية في تقديم حلول مالية مبتكرة تسهم في تطوير الأداء الحكومي، وتقديم خدمات متميزة تسهم في رفع جودة حياة أفراد المجتمع ، لافتا إلى التزام مالية عجمان الدائم بتبنّي أحدث التقنيات لتعزيز الحوكمة المالية وتحقيق التوازن بين الكفاءة والشفافية ودعم مستهدفات رؤية عجمان 2030.

من جانبه قال سعادة مروان أحمد آل علي، مدير عام دائرة المالية في عجمان، إن شهر "الإمارات تبتكر" يُعَدُّ منصة مهمة لاستكشاف إمكانيات جديدة للابتكار، وتحفيز العقول المبدعة على تقديم حلول نوعية ترتقي بالخدمات الحكومية وتعزّز من جاهزية دولة الإمارات للمستقبل.

وأكد أن دولة الإمارات تواصل مسيرتها في تعزيز الابتكار كقيمة جوهرية لتحقيق التنمية المستدامة والتنافسية العالمية، مشيرا إلى حرص الدائرة على أن تكون جزءاً من هذا الحراك الوطني، وتطوير مبادرات ذكية من شأنها تعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي، وتحقيق الاستدامة المالية، بما يدعم التنمية الشاملة في الإمارة والوطن ، لافتا إلى أن الابتكار في القطاع المالي هو المفتاح لتحقيق توازن اقتصادي مستدام .