وزارة التغير المناخي والبيئة: "شوكولا دبي" خالية من السالمونيلا

تؤكد وزارة التغير المناخي والبيئة وبالتعاون مع السلطات الرقابية المحلية خلو أسواق الإمارات من منتج Spread Pistachio CaCao Cream With Kadayef للعلامة التجارية Emek والتي يتم الترويج لها كشوكلاه مستوحاة من نكهات شوكولاتة دبي.

وتوضح الوزارة أن المنتج يقتصر على الأسواق الأمريكية، وذلك وفقاً للبيان الصادر من مؤسسة الغذاء والدواء الأمريكية.

وتنوه الوزارة أن التحذير يشير إلى أن المنتج يتم تسويقه على أنه من منتجات "شوكولا دبي"، مؤكدة أن هذا المنتج المصنع خارج الدولة مستوحى من ذات النكهات المعروفة لـ "شوكولاتة دبي" وهو الاسم المتعارف عليه لمنتجات FIX Dessert Chocolatier (وهي علامة بدأت من دبي وتشتهر بتقديم شوكولاتة فاخرة بنكهات مميزة مستوحاة من المطبخ الشرقي) والتي تخضع لأعلى معايير السلامة والجودة.

وتؤكد الوزارة أن شوكولاتة دبي المتعارف عليها والمتوفرة بنسخها المختلفة في أسواق الدولة خالية من التلوث بالسالمونيلا، وأنها تتابع باستمرار سلامة الأغذية وضمان حماية صحة المستهلكين من خلال التنسيق المستمر مع جميع الجهات المعنية.