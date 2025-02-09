فريق نادي دبي للصحافة ينظم زيارة عمل إلى القاهرة لبحث تعزيز التعاون مع المؤسسات الإعلامية

اختتم فريق نادي دبي للصحافة زيارة عمل إلى القاهرة استغرقت عدة أيام، حيث أجرى سلسلة من اللقاءات المهمة مع قيادات مجموعة من أهم شركات الانتاج والمؤسسات الصحافية والإعلامية المصرية، وذلك في إطار السعي المستمر نحو توثيق العلاقات مع المجتمع الإبداعي والإعلامي العربي، والحرص على اكتشاف مساحات جديدة للتواصل والتفاعل الإيجابي من أجل مزيد من تبادل الخبرات والتجارب الناجحة وكذلك التعاون في إعداد أجيال جديدة من الإعلاميين الشباب المؤهلين لريادة تطوير الإعلام العربي.

وتم خلال الزيارة بحث سبل التعاون بين نادي دبي للصحافة من ناحية، والمؤسسات الإعلامية والصحافية المصرية من ناحية أخرى وتنسيق الجهود بين الجانبين لخدمة القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين. كما تناولت اللقاءات التطورات الأخيرة التي طرأت على "جائزة الإعلام العربي" وأهمية تشجيع العاملين في هذا القطاع على المشاركة في جائزة تشكل اليوم نموذجاً عالمياً يحتذى به في مجال الجوائز الإعلامية.

وزار الفريق خلال تواجده في القاهرة عدداً من المؤسسات الإعلامية المصرية البارزة وفي مقدمتها مدينة الإنتاج الإعلامي والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية حيث التقى الفريق بــ احمد طارق عضو مجلس الإدارة، وعبد اللطيف المناوي الرئيس التنفيذي الاخبار والصحف، ونشوى جاد رئيس مجلس ادارة منصة watch it، واحمد فايق رئيس قطاع البرامج، وحسام صالح الرئيس التنفيذي للتشغيل والعمليات، ودينا كريم رئيس قطاع التوزيع، واحمد السعيد الشركة المتحدة.

حيث جرى مناقشة العديد من القضايا الإعلامية المشتركة، كما التقى الفريق بالقيادات الإعلامية في العديد من المؤسسات الصحافية، وجرى مناقشة تعزيز أواصر التعاون المشترك بين المؤسسات الصحافية ونادي دبي للصحافة، وذلك في إطار المتغيرات السريعة التي تشهدها الساحة العالمية والتي تستدعي التعاون الوثيق بين المؤسسات الصحفية العربية والتنسيق الفاعل بينها.

كما نظم فريق النادي عدة زيارات ميدانية لجامعات وكليات الإعلام في جمهورية مصر العربية لتعريف طلبة الإعلام بجائزة "إبداع" المخصصة لتكريم طلبة وطالبات الإعلام لتكون حافزاً لهم على بدء مسيرة التميّز المهني خلال دراستهم في مختلف التخصصات الإعلامية. حيث التقى فريق نادي دبي للصحافة مع البروفيسور محمد لطفي، رئيس الجامعة البريطانية، والبروفيسور عادل صالح عميد كلية الإعلام بالجامعة البريطانية، ود. رشا علام، استاذ ورئيس قسم الصحافة والإعلام بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، والدكتورة نهى مكاوي، عميد كلية الإعلام في الجامعة الأمريكية.

مد جسور التعاون

وفي هذه المناسبة اثنت سعادة منى غانم المرّي رئيسة نادي دبي للصحافة على التعاون الدائم والمثمر بين إعلام البلدين الشقيقين، معربة عن تقديرها للجهود التي تبذلها المؤسسات الإعلامية في جمهورية مصر العربية.. لما تتمتع به من منظومة إعلامية ظلت خلال عقود تلعب دوراً محورياً في التأثير العربي وزيادة فاعلية خطط التنمية المستدامة في المنطقة.

وقالت سعادتها: "ترتبط دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية بعلاقات تاريخية وثيقة تستند على الوعي والفهم المشترك لطبيعة المتغيرات التي تشهدها المنطقة على كافة المستويات"

وأضافت سعادتها: "أن زيارة فريق نادي دبي للصحافة إلى القاهرة تأتي انطلاقاً من تقدير النادي للمكانة الكبيرة التي يتمتع بها الإعلام المصري وإسهامات رموزه في تشكيل ملامح جانب مهم ورئيسي من المشهد الإعلامي العربي بصورة عامة، كما تأتي في إطار نهج النادي وسعيه الدائم لمد جسور التعاون مع أهم المؤسسات الإعلامية في مختلف دول العالم العربي، منوهةً إلى أن الزيارة تطرقت إلى مناقشة آفاق التعاون وكيفية الاستفادة من الخبرات المتوافرة لدى الجانبين في خدمة الإعلام العربي وتعزيز تنافسيته".

بدورها أعربت مريم الملا، مديرة نادي دبي للصحافة بالإنابة، عن كامل التقدير للدور الكبير الذي يضطلع به الإعلام المصري وما يقوم به من جهود لتأكيد مواكبة قطاع الإعلام للنهضة التنموية الشاملة التي تشهدها مصر ضمن مختلف القطاعات، موضحة أن الزيارة تأتي سعياً لاكتشاف مسارات جديدة للتعاون مع مختلف المؤسسات الإعلامية والصحافية المصرية الرائدة وبما يعود بالنفع على مسيرة الإعلام العربي بصورة عامة.

وقالت مديرة نادي دبي للصحافة بالإنابة: "على مدار سنوات طويلة، واصل نادي دبي للصحافة بناء شبكة علاقات ربما تكون الأكبر على مستوى المنطقة تجمع أهم وأبرز رموز الصحافة والإعلام في المنطقة، ويسعدنا أن يكون لدى النادي مثل هذه الروابط التي نسعى لتوظيفها في إقامة حوار دائم ومتواصل هدفه إيجاد تصورات عملية لما يمكن القيام به من جهود للارتقاء بالعمل الإعلامي العربي على وجه العموم".

ووجهت مديرة النادي خلال اللقاء، دعوة للمؤسسات الإعلامية المصرية للمشاركة في جائزة الإعلام العربي، ومتابعة التطورات المتلاحقة التي تدخلها الأمانة العامة على الجائزة، وذلك مواكبة لرؤية راعي الجائزة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وتماشياً مع متغيرات المشهد الإعلامي العربي والعالمي، مؤكدة حرص الأمانة العامة للجائزة على إحداث نقلة نوعية في مسيرة الجائزة قُبيل دخولها عقدها الثالث.

جوائز إبداعية

من جهته، أكد جاسم الشمسي، مدير جائزة الإعلام العربي، أن الزيارة ناقشت كذلك التطورات الأخيرة لجائزة الإعلام العربي، منوهاً بالحضور المصري المميز في دوراتها المتعاقبة حيث تنافست مئات الأعمال المصرية ضمن فئاتها المختلفة، فيما وصل إلى منصة التكريم العشرات من الصحافيين المصريين المبدعين. معرباً عن اعتزاز النادي بالروابط القوية التي تجمعه بالصحافيين والإعلاميين المصريين، والذين يشكلون بإنتاجهم الفكري جانباً مهماً من الإبداع الإعلامي في المنطقة، لافتةً إلى حرص النادي على تفعيل قنوات التعاون مع مختلف مؤسسات الإعلام العربي من الخليج إلى المحيط.

وقال الشمسي: "مع انطلاق الدورة الرابعة والعشرين لجائزة الإعلام العربي، حرصنا خلال زيارتنا إلى القاهرة تعريف مؤسسات الإعلام هناك بالتطورات الأخيرة التي طرأت على الجائزة ونظامها الأساسي، ودعوة المجتمع الإعلامي المصري للمشاركة ضمن مختلف فئاتها المقروء والمرئي، وذلك في إطار الهدف الأول للجائزة وهو تحفيز مستويات جديدة من الإبداع بما يسهم في النهوض بتنافسية الإعلام العربي عموماً، وهو ما يعود بالنفع أولا وأخيراً على المجتمع بحصوله على نتاج إعلامي رفيع المستوى يرقى إلى مستوى تطلعاته ويراعي أرقى المعايير العالمية".

وأضاف الشمسي: " أن النادي حريص على اكتشاف الكفاءات المتميّزة بين طلبة وطالبات الإعلام، وإعداد مواهب جديدة من الشباب المؤهل لريادة مسيرة التطوير الإعلامي العربي في مختلف القطاعات، بما يكفل مواكبة التطور العالمي السريع في مجال صناعة الإعلام، وتحقيقاً لهذه الغاية، كان لا بد من اللقاء مع عمداء وقيادات الجامعات وكليات الإعلام في جمهورية مصر العربية للتعريف بجائزة الإعلام للشباب العربي "إبداع"، وفئاتها وأهدافها لمنح طلبة وطالبات الإعلام في مصر الفرصة للمشاركة في الجائزة والتنافس للفوز بإحدى فئاتها الستة، وهي: البودكاست، والألعاب الإلكترونية، والوسائط المتعددة، إضافة إلى فئات التصوير الفوتوغرافي، والفيديو القصير، والتقارير الصحافية.

بُعد جديد للعلاقات الثنائية

بدورهم أعرب رؤساء تحرير الصحف المصرية والقيادات الإعلامية المصرية عن سعادتهم بهذا اللقاء الذي يعكس مدى حرص نادي دبي للصحافة برئاسة سعادة منى غانم المري على مد المزيد من جسور التواصل والتعاون، بما يضيف بعداً جديداً للعلاقات اللإعلامية المصرية الإماراتية، وتقديرهم لمبادرة النادي بتنظيم هذا اللقاء الأخوي، امتداداً لجهوده الدائمة في تعزيز التعاون الإعلامي العربي وفي مقدمتها تنظيم التجمع الإعلامي السنوي "قمة الإعلام العربي". كما أشاد الإعلاميون المصريون بإسهامات دبي ودولة الإمارات في دفع مسيرة تطوير الإعلام العربي.

عشاء الإعلاميين

كما نظم نادي دبي للصحافة ضمن برنامج زيارة مصر، حفل عشاء إعلامي بحضور أكثر من 100 شخصية من القيادات المصرية ولفيف من الشخصيات الإعلامية البارزة وشركاء النادي من المؤسسات الصحفية والمنصات الرقمية، إلى جانب عمداء كليات الإعلام .

وخلال حفل العشاء وجه أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام كلمة للحضور رحب خلالها بفريق نادي دبي للصحافة ومؤسسة دبي للإعلام مؤكداً أهمية التنسيق والتواصل مع الأشقاء في دولة الإمارات حول مختلف القضايا الإعلامية، مثمّناً اهتمام النادي المستمر بالمساهمة الإيجابية والملموسة في تطوير منظومة العمل الإعلامي العربي، ورصد أبعاد المشهد لمحاولة الوقوف على أبرز ما يعتريه من تحديات، حيث نجحت دبي في إيجاد مكانة متميزة لها كمركز إعلامي دولي، ساهمت بشكل فاعل خلال العشرين عاماً الماضية في دفع مسيرة تطوير الإعلام العربي في المنطقة.

فعاليات وخدمات نوعيّة

وجرى خلال الزيارة استعراض الخدمات المتنوعة التي يضعها نادي دبي للصحافة في خدمة المجتمع الإعلامي سواء العامل في دولة الإمارات أو للإعلاميين من خارجها، فضلاً عن استعراض أهم الفعاليات التي ينظمها النادي بصفة دورية وتصب في خدمة الإعلام العربي، وفي مقدمتها الحدث الأكبر من نوعه عربياً وهو "منتدى الإعلام العربي"، الذي يجمع سنوياً قيادات أهم المؤسسات الإعلامية العربية والعالمية، والكتاب والمفكرين وصناع الرأي، والأكاديميين المعنيين بالعمل الإعلامي من مختلف أنحاء المنطقة ويتناول سنوياً أهم القضايا والموضوعات التي تشغل القائمين على القطاع بهدف تحليلها والتوصل إلى أفضل صيغ التعامل معها بأسلوب يكفل تخطي ما يواجهه القطاع من تحديات وتعظيم فرصه نحو مزيد من التقدم والتميز.

يُذكر أن "نادي دبي للصحافة" قدم العديد من الإسهامات الإعلامية المهمة والمبادرات النوعية التي كان لها أثرها الواضح عربياً وأخذت بعداً إقليمياً واسع النطاق ومن أهمها "قمة الإعلام العربي" و"جائزة الإعلام العربي"، وتقرير "نظرة على الإعلام العربي" مع مواصلة النادي العمل على مد مزيد من جسور التواصل الإيجابي والبنّاء مع المؤسسات الإعلامية في الدول العربية الشقيقة، وكذلك توثيق روابط النادي مع المجتمع الإعلامي الدولي، فضلاً عن البرامج التدريبية والمبادرات التي يعمل من خلالها النادي على رفد القدرات الإعلامية العربية بالمزيد من مقومات التميز واكتشاف وتطوير وتشجيع المواهب الإعلامية.

انتاجات مشتركة

رافق فريق نادي دبي للصحافة خلال الزيارة وفد من مؤسسة دبي للإعلام بمشاركة سارة الجرمن، رئيس القنوات التلفزيونية والإذاعية في دبي للإعلام، وخديجة المرزوقي، رئيس أول الإعلام الرقمي في مؤسسة دبي للإعلام رئيس تحرير "دبي بوست"، حيث اطلع الوفد على استوديوهات مدينة الإنتاج وشركة المتحدة، وبحث العديد من المؤسسات والشركات إمكانية التعاون لإنتاج أعمال درامية مشتركة لدعم وتطوير صناعة المحتوى الإعلامي الذي تقدمه القنوات التلفزيونية والرقمية.