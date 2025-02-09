القمة العالمية للحكومات 2025 تعلن غرف دبي شريكاً مميزاً

أعلنت القمة العالمية للحكومات 2025 عن انضمام غرف دبي إلى قائمة الشركاء المميزين للقمة التي ستعقد في دبي خلال الفترة من 11 – 13 فبراير الجاري، تحت شعار "استشراف حكومات المستقبل"، حيث ستجمع القمة قادة الفكر والخبراء العالميين وصناع القرار من جميع أنحاء العالم، وذلك بهدف تعزيز التعاون الدولي، وإيجاد الحلول الفعالة لأهم التحديات العالمية الراهنة، وتطوير الأدوات والسياسات والنماذج التي تعتبر من ضروريات تشكيل الحكومات المستقبلية.

وسيشارك معالي سلطان بن سعيد المنصوري، رئيس مجلس إدارة غرف دبي في جلسة حوارية حول محفزات النمو الاقتصادي، وتعزيز الشراكات مع مجتمع الأعمال العالمي.

وسيترأس معاليه جلسة حوارية خاصة للشركات العائلية، بمشاركة مسؤولين حكوميين وأكثر من 50 شخصية من أهم رؤساء ومسؤولي الشركات العائلية حول العالم، لمناقشة مواضيع متنوعة ذات علاقة بالحوكمة والانتقال السلس للقيادة عبر الأجيال ودور الشركات العائلية في خلق الوظائف ودعم النمو الاقتصادي.

وقال معالي سلطان بن سعيد المنصوري إنا نحرص على تعزيز التعاون الدولي لخدمة الأهداف الاقتصادية والتنموية المشتركة عبر بناء شراكات واعدة مع مختلف الأطراف الفاعلة عالمياً، وتوسيع دور القطاع الخاص في دعم تطور المجتمعات بالتعاون مع القطاع العام لابتكار حلول تساهم في صنع مستقبل أفضل، وتطوير نماذج أعمال ريادية تواكب التحولات العالمية.

وأضاف معاليه أن شراكة غرف دبي مع القمة العالمية للحكومات، تعكس الالتزام بدعم الحوار الاقتصادي العالمي لمشاركة المعارف والتجارب التي تساهم في وضع حلول نوعية لبيئة أعمال مستدامة، ونتطلع من خلال هذه الشراكة لترسيخ دور غرف دبي في رسم ملامح بيئة أعمال المستقبل، والارتقاء بدور مجتمع الأعمال في صياغة استراتيجيات تلبي تطلعات المجتمعات.

وتابع معالي المنصوري أن القمة العالمية للحكومات تجسيد لرؤية دولة الإمارات المستقبلية التي تضع الإنسان في مقدمة أولويات التنمية، وتعمل على تمكين الحكومات والمؤسسات من تبني الابتكار والإبداع لتحقيق تقدم شامل ومستدام، وفي غرف دبي، نلتزم بالعمل جنباً إلى جنب مع شركائنا الدوليين والمحليين لاستشراف آفاق جديدة وواعدة للتعاون بين القطاعين العام والخاص وخلق بيئة أعمال متكاملة تضمن استدامة النمو الاقتصادي والاجتماعي، حيث نتطلع لمشاركة خبراتنا في دعم مجتمع الأعمال وتعزيز تنافسيته والاستفادة من تجارب نظرائنا.

وتنسجم جهود غرف دبي مع الخطط التنموية الطموحة لإمارة دبي، حيث تلتزم بتحقيق أولوياتها الاستراتيجية المتمثلة في تحسين البيئة المحفزة للأعمال في الإمارة، وجذب الشركات والاستثمارات العالمية إلى دبي، بالإضافة إلى قيادة توسع الشركات المحلية في الأسواق الخارجية، إلى جانب تنمية الاقتصاد الرقمي لدبي وتعزيز كفاءة المنظومة التشريعية والتنظيمية واستدامة التميز في العمل المؤسسي وخدمة العملاء.

يذكر أن القمة العالمية للحكومات 2025، تشهد مشاركة دولية قياسية باستضافتها أكثر من 30 رئيس دولة وحكومة و140 وفداً حكومياً وأكثر من 80 منظمة دولية وإقليمية، وتضم 21 منتدى عالمياً تبحث التوجهات والتحولات المستقبلية العالمية الكبرى في أكثر من 200 جلسة رئيسية حوارية وتفاعلية، يتحدث فيها أكثر من 300 شخصية عالمية من الرؤساء والوزراء والخبراء والمفكرين وصناع القرار، إضافة إلى عقد أكثر من 30 طاولة مستديرة واجتماعاً وزارياً، بمشاركة أكثر من 400 وزير، فيما تصدر القمة 30 تقريراً استراتيجياً بالتعاون مع شركاء المعرفة الدوليين.