زايد المري بطلاً للنسخة الـ24 من بطولة فزاع لليولة

تُوج المتسابق زايد أحمد المري، بلقب النسخة الـ24 من بطولة فزاع لليولة، والنسخة الـ 20 من برنامج الميدان، التابعة لإدارة بطولات فزاع، في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، بعد فوزه على خالد صالح المنهالي بنتيجة 60 مقابل 50، في المنافسة التي تضمنت ستة تحديات تراثية أبهرت الجماهير هي اليولة، والهجن، والسباحة، وعدّ القصيد، والرماية، و"الموروث".

وأشاد الحكم خليفة بن سعين، بالأداء المتميز لكلا المتسابقين.

وقدّم الفنانان الإماراتيان أحلام الشامسي وحسين الجسمي، ليلة خاصة على مسرح الميدان في موقعه بنادي دبي لسباقات الهجن بالمرموم، وذلك ضمن مشاركتهما الدائمة في بطولة فزاع لليولة،وألقى الشاعر سيف السعدي، قصيدة وطنية تمجد القيادة الرشيدة، وحصل مكتوم بن طراف المنصوري على جائزة "أخيّر يويل" لالتزامه وروحه الرياضية.

وأكدت نتالي جوزيف أواديسيان، مدير الإعلام والاتصال المؤسسي ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، أن البطولة حققت أهدافها في إكساب المشاركين مهارات ومعرفة بثقافة الموروث الشعبي الإماراتي، مشيدةً بالنمو الذي شهدته البطولة منذ بدايتها كحدث ثقافي وطني، وبالجهود المتضافرة من الأطراف كافة لإنجاح الحدث، مؤكدةً استمرار تطوير البطولة، لتعزيز دور الشباب في نشر التراث بين الأجيال.