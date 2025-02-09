مجلس الوزراء يعتمد قراراً بإعادة تشكيل مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع

اعتمد مجلس الوزراء قراراً بإعادة تشكيل مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع برئاسة معالي محمد علي الشرفاء الحمادي رئيس دائرة البلديات والنقل في أبوظبي.
وعضوية كل من:
سعادة الدكتور علي محمد بخيت الرميثي عضو مجلس إدارة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
سعادة عارف محمد هادي أميري الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي
سعادة راشد عبد الكريم البلوشي وكيل دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي
سعادة حمد صياح المزروعي الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل في سوق أبوظبي العالمي
سعادة فيصل يوسف سليطين الرئيس التنفيذي لمركز دبي للأمن الاقتصادي.