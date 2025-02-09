حمدان بن محمد: دبي تستقبل 18.7 مليون زائر دولي في 2024 بنمو 9%

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن الإمارة استقبلت خلال العام الماضي أكثر من 18.7 مليون زائر دولي، مسجلةً نمواً بنسبة 9% مقارنة بعام 2023، كما بلغ متوسط الإشغال الفندقي 78% خلال عام 2024، مع توفير 832 منشأة فندقية تضم 154 ألف غرفة، في إنجاز جديد يعكس جاذبية دبي السياحية.

وقال سموه في تدوينة على حسابه في منصة إكس: "في إنجاز جديد يعكس جاذبية دبي السياحية، استقبلت الإمارة خلال العام الماضي أكثر من 18.7 مليون زائر دولي، مسجلةً نمواً بنسبة 9% مقارنة بعام 2023، كما بلغ متوسط الإشغال الفندقي 78% خلال عام 2024، مع توفير 832 منشأة فندقية تضم 154 ألف غرفة".

وأضاف سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم: "نُثمّن جهود فرقنا الحكومية في دائرة الاقتصاد والسياحة، وجميع شركائنا في القطاع الخاص، الذين أسهموا بتعاونهم في تعزيز مكانة دبي كوجهة سياحية عالمية، وكأفضل مدينة للعيش والعمل والزيارة، تماشياً مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33"، مرحبا سموه "أهلاً بكل ضيوفنا… وأهلاً بالعالم في دبي".