"طرق دبي" تنجز تحسينات مرورية في 50 موقعاً خلال 2024

أنجزت هيئة الطرق والمواصلات في دبي تحسينات مرورية في أكثر من 50 موقعاً في مختلف مناطق الإمارة خلال عام 2024، وذلك ضمن الخطة الاستراتيجية للحلول المرورية السريعة الهادفة إلى تعزيز كفاءة شبكة الطرق، وانسيابية الحركة المرورية، ورفع مستويات السلامة لمستخدمي الطريق، بما يواكب التطور الحضري والنمو السكاني، ويلبي الكثافة المرورية المتزايدة للمركبات في شوارع دبي.

تأتي التحسينات المرورية في إطار الخطة الاستراتيجية، التي وضعتها الهيئة لضمان استدامة الحركة المرورية، كما تعكس هذه الأعمال المنجزة التزام الهيئة نحو التطوير المستمر للطرق، بما يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة لجعل دبي المدينة الأفضل للحياة والتنقل.

وقال حسين البنا، المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق في هيئة الطرق والمواصلات: "ساهمت الحلول المرورية المنجزة لعام في 2024، في تحقيق أثر مروري إيجابي وملموس في تعزيز كفاءة شبكة الطرق، وانسيابية حركة المركبات وتقليل زمن الرحلات لأصحاب بنسبة تصل إلى 60%، ورفع الطاقة الاستيعابية للمركبات في عدد من الشوارع بنسبة تصل إلى 20% في عدد من المواقع بإمارة دبي".