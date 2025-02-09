محمد بن راشد يكشف عن المؤسسات الحكومية «الأفضل والأسوأ» في تصفير البيروقراطية

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أن البيروقراطية الحكومية، هي فن تحويل الأشياء البسيطة إلى معقدة، وفن خلق أنظمة إدارية لمحاربة الإبداعات الفردية، مضيفاً سموه أن الإجراءات أهم من النتائج في البيروقراطية الحكومية، والأوراق أهم من إنجاز الخدمة، والأنظمة والقواعد وضعت للحد من التفكير خارج الصندوق.

وقال سموه في تدوينة على حسابه في منصة إكس: "البيروقراطية الحكومية .. هي فن تحويل الأشياء البسيطة إلى معقدة … وفن خلق أنظمة إدارية لمحاربة الإبداعات الفردية…في البيروقراطية الحكومية الإجراءات أهم من النتائج .. والأوراق أهم من إنجاز الخدمة.. والأنظمة والقواعد وضعت للحد من التفكير خارج الصندوق".

وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: "أطلقنا في نهاية 2023 حراكاً لتصفير البيروقراطية وتقليلها في الجهات .. وأطلقنا تقييماً لمدى استجابة الجهات بما يضمن خدمات أفضل وكفاءة أعلى وتسهيلاً لحياة البشر".

وكشف سموه "تفوقت وزارة العدل والخارجية ووزارة الطاقة والبنية التحتية في جهودهم لمكافحة البيروقراطية.. وكانت أسوأ ثلاث جهات في تقليل البيروقراطية هي بريد الإمارات وهيئة المعاشات ووزارة الرياضة".

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: "نشكر المتفوقين .. ونقول لمن لا يبذل جهوداً كافية .. ما تخلقه البيروقراطية الحكومية من أنظمة سيئة خلال سنوات يمكن تغييره بقرارات جريئة وسريعة في أيام. وكذلك الأشخاص والمسؤولين".