"مؤسسة حمدان بن راشد وإيسيسكو" تعلنان الفائزين بجائزة التطوع لتطوير المنشآت التربوية

أعلنت مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية ومنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة “إيسيسكو” عن الفائزين بالدورة الرابعة من جائزة حمدان – الإيسيسكو للتطوع في تطوير المنشآت التربوية في العالم الإسلامي، التي تكرّم المبادرات التطوعية الرائدة في دعم وتطوير البيئة التعليمية في الدول الإسلامية.

وتسعى جائزة حمدان – الإيسيسكو إلى تحقيق أهداف إستراتيجية متعددة، من بينها تحفيز وتكريم المبادرات التطوعية في مجال التعليم، وتعزيز الجهود التطويرية لإنشاء بيئات تعليمية جديدة ومستدامة، إضافة إلى دعم البنية التحتية التربوية في العالم الإسلامي، بما يسهم في تحسين جودة التعليم وإتاحة الفرص التعليمية بشكل متكافئ.

وانطلقت الدورة الرابعة من جائزة حمدان – الإيسيسكو للتطوع في تطوير المنشآت التربوية في العالم الإسلامي في ديسمبر 2023، حيث تم فتح باب التقديم للمؤسسات والأفراد من مختلف دول العالم الإسلامي وشهدت هذه الدورة مشاركة تسع مبادرات تعليمية من سبع دول، مما يعكس اهتمامًا متزايدًا بالعمل التطوعي في قطاع التعليم.

من جانبه، أشاد معالي الدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام لمنظمة “إيسيسكو”، بالدور الذي تلعبه الجائزة في تشجيع العمل التطوعي في قطاع التعليم، مشددا على أهمية تطوير المنشآت التربوية كركيزة أساسية للنهوض بالمجتمعات.

وقال إن تحقيق تعليم مستدام وشامل يتطلب دعمًا متواصلًا للجهود التطوعية والمبادرات الخيرية، وهو ما تجسده هذه الجائزة بالشراكة مع مؤسسة حمدان لافتا إلى أن المشاريع الفائزة في هذه الدورة تعكس التزامًا حقيقيًا بتحقيق تغيير إيجابي في المجتمعات المستفيدة، وتقدم نماذج رائدة يمكن أن تلهم المزيد من المبادرات في المستقبل مؤكدا التزام “إيسيسكو” بمواصلة دعم هذا النهج من خلال تعزيز التعاون مع المؤسسات الداعمة للتعليم، بما يسهم في تحقيق التنمية التعليمية المنشودة.

من جانبه أكد معالي حميد محمد القطامي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية، أن الجائزة تجسد رؤية المؤسسة في تعزيز بيئة تعليمية متطورة تدعم مسيرة التنمية المستدامة في الدول الإسلامية مشيرا إلى أن الفائزين في هذه الدورة قدّموا نماذج استثنائية لمشاريع ذات تأثير حقيقي، أسهمت في بناء بيئات تعليمية حديثة ومستدامة، مما يفتح آفاقًا جديدة أمام الطلاب في المجتمعات المستفيدة.

ووقع الاختيار على ثلاث مؤسسات بارزة قدّمت مشاريع رائدة في تطوير المنشآت التربوية وفازت بالتساوي بالجائزة، ،حيث تم اختيار مؤسسة حضرموت – تنمية بشرية من اليمن للفوز بالجائزة عن مشروع "النموذجيات"، الذي يهدف إلى إنشاء وتطوير ثانويات نموذجية حديثة في محافظة حضرموت، كما حصلت مؤسسة حيدر علييف من أذربيجان على الجائزة عن مشروعها “برنامج الدعم التربوي والاجتماعي”، الذي ركّز على بناء وإعادة تأهيل المدارس في عدة دول، داخل العالم الإسلامي وخارجه، كما فازت بالجائزة المؤسسة المغربية للتعليم الأولي من المملكة المغربية عن مشروعها الذي يستهدف تجهيز أقسام التعليم الأولي بالمناطق القروية وشبه القروية والحضرية في مختلف أنحاء المملكة.

وسيتم تكريم الفائزين في حفل رسمي يتم تنظيمه قريبًا، حيث سيحصل كل فائز على درع الفوز ومكافأة مالية، دعمًا لاستمرار مشاريعه في خدمة التعليم والمجتمعات المستفيدة.