نهيان بن مبارك يحضر أفراح الظاهري والشامسي في العين

حضر معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، اليوم، حفل الاستقبال الذي أقامه السيد سيف عبدالله سلطان الظاهري بمناسبة زفاف نجله مطر على كريمة السيد عارف سعيد محمد الشامسي.

وأقيم حفل الاستقبال في مجلس الطوية بمدينة العين، وحضره جمع غفير من الأهل والأصدقاء والمدعوين.

وهنأ معاليه العريسين وذويهما، متمنياً لهما حياة أسرية سعيدة وهانئة، وأن ينعم الله تعالى عليهما بالرفاه والبنبن، داعياً الله العلي القدير أن يديم على دولتنا وشعبنا الأمن والسعادة والاستقرار.

وأعرب ذوو العريسين عن بالغ سعادتهم بهذه المناسبة، وشكرهم وتقديرهم لمعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، لمشاركته أفراحهم ومناسباتهم التي زادتها سعادة، معربين عن بالغ اعتزازهم بنهج التواصل والترابط الأصيل مع أبناء الوطن.

وتخللت الحفل عروض من الفنون الشعبية الإماراتية، واللوحات التراثية والأهازيج.