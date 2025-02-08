9.7 ملايين درهم أنفقتها «بيت الخير» في عام لدعم المرضى

أعلنت جمعية بيت الخير أن برنامج «تداوي» نجح في إنفاق 4.5 ملايين درهم، استفاد منه 90 مريضاً محتاجاً كانوا في أمس الحاجة إلى عملية جراحية أو علاج مرتفع التكاليف، إذ شكل هذا البرنامج على قناة نور دبي إضافة للمنصات الإعلامية التي خصصتها الجمعية لدعم المرضى خلال 2024 ضمن مشروعها الإنساني المجتمعي «علاج»، ليبلغ مجموع ما أنفقته الجمعية لدعم المرضى خلال عام 9.7 ملايين درهم.

وجاء هذا البرنامج كإضافة لمنصات «بيت الخير الإعلامية والإنسانية، أهمها برنامج زايد الخير» الذي يستمر للعام الخامس على التوالي على شبكة الأولى الإذاعية، على التردد 107.4، وأنفق 4.2 ملايين درهم، لصالح نجدة 89 مريضاً، كما حققت حملات فزعة الإلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي أنفاقاً وصل إلى مليون درهم، واستفاد منها 49 مريضاً مستحقاً.

وعززت «بيت الخير» منصاتها الإعلامية الإنسانية لهذا العام بإطلاق برنامجين جديدين وواعدين جديدين لجمع التبرعات من أجل دعم مشروع «علاج» هما برنامج «ميادين الخير» على قناة القرآن الكريم، التابعة لشبكة أبوظبي الإذاعية، ويبث كل جمعة في تمام الساعة 4:30 عصراً وحتى الساعة 5:30، وبرنامج «حق معلوم» على إذاعة «نور دبي»، التابعة لمجموعة دبي للإعلام، ويبث كل أحد من الرابعة وحتى السادسة مساء، ويومياً في رمضان من 9:30 حتى 11:00 بعد التراويح.