محمد بن راشد: استقرار المواطن وضمان مسكن يكفل الحياة الكريمة له يتصدّر الأولويات التنموية

تفقد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، المشروع الإسكاني للمواطنين في الخوانيج الثانية، والذي يضم 1050 مسكناً ووجّه سموه بسرعة الانتهاء من إجراءات تخصيص وتسليم المساكن للمستفيدين.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أن استقرار المواطن وضمان مسكن يكفل الحياة الكريمة له ولأسرته سيظل هدفاً رئيساً يتصدّر الأولويات التنموية.

يأتي ذلك في إطار متابعة سموّه المستمرة للمشاريع الحضرية والتنموية المختلفة التي يتم تنفيذها في إطار مستهدفات أجندتيّ دبي الاقتصادية والاجتماعية وضمن السياق العام لخطة دبي 2033.