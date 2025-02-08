"طرق دبي" تطرح 300 رقم مميز للوحات المركبات في مزاد جديد

تستعد هيئة الطرق والمواصلات في دبي لطرح 300 رقم مميز للوحات المركبات الخصوصية والكلاسيكية والدراجات النارية، تشمل الأرقام الثنائية والثلاثية والرباعية والخماسية، وذلك ضمن الفئات: A-B-H-I-J-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z، بالإضافة إلى الرمز (2) المخصص للدراجات النارية.

يأتي ذلك في إطار المزاد الإلكتروني رقم 78 ضمن سلسلة المزادات الإلكترونية للأرقام المميزة. يبدأ التسجيل للمزاد يوم الاثنين 10 فبراير ويستمر لمدة خمسة أيام، فيما ينطلق المزاد فعليًا يوم الاثنين 17 فبراير. للراغبين في التسجيل والمشاركة، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني: هيئة الطرق والمواصلات.