(التغير المناخي): منتجات ليز آمنة ومطابقة للمواصفات الرقابية

أكدت وزارة التغير المناخي والبيئة، مطابقة منتجات شبس العلامة التجارية Lays المتداولة في أسواق الدولة للمتطلبات والاشتراطات الفنية المعتمدة في دولة الإمارات.
يأتي ذلك في إطار الأخبار المتداولة حول قيام إدارة الغذاء والدواء الأمريكية بسحب عدد من منتجات شبس Lays، لاحتوائها على مشتقات الحليب دون الإشارة إلى ذلك في البيان.
لذا تؤكد الوزارة في هذا الإطار، أن جميع المنتجات الغذائية تخضع لعمليات التسجيل والفحص، قبل تداولها في أسواق الدولة، لضمان مطابقة البيان مع المتطلبات الفنية، بما يضمن صحة وسلامة المستهلك.