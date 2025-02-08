(التغير المناخي): منتجات ليز آمنة ومطابقة للمواصفات الرقابية

أكدت وزارة التغير المناخي‬ والبيئة، مطابقة منتجات شبس العلامة التجارية Lays المتداولة في أسواق الدولة للمتطلبات والاشتراطات الفنية المعتمدة في دولة الإمارات.

‏يأتي ذلك في إطار الأخبار المتداولة حول قيام إدارة الغذاء والدواء الأمريكية بسحب عدد من منتجات شبس Lays، لاحتوائها على مشتقات الحليب دون الإشارة إلى ذلك في البيان.

‏لذا تؤكد الوزارة في هذا الإطار، أن جميع المنتجات الغذائية تخضع لعمليات التسجيل والفحص، قبل تداولها في أسواق الدولة، لضمان مطابقة البيان مع المتطلبات الفنية، بما يضمن صحة وسلامة المستهلك.