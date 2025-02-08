محمد بن راشد: علمتني الحياة أن صناعة الأمل صناعة للحياة

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، تحت وسم #علمتني_الحياة بأن صناعة الأمل هي صناعة للحياة، وأن الأمل هو الجسر الذي يربط بين الواقع الذي نعيشه والمستقبل الذي نتمناه، ولا بد أن نساهم في بناء جسور لملايين الشباب حتى لا يسيطر عليهم اليأس والقنوط لأن الإيمان بالأمل هو إيمان بالحياة ذاتها.

وقال سموه في تدوينة على حسابه في منصة إكس: "#علمتني_الحياة بأن صناعة الأمل هي صناعة للحياة… الأمل هو الجسر الذي يربط بين الواقع الذي نعيشه .. والمستقبل الذي نتمناه .. ولا بد أن نساهم في بناء جسور لملايين الشباب حتى لا يسيطر عليهم اليأس والقنوط ..لأن الإيمان بالأمل هو إيمان بالحياة ذاتها".

وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: "أطلقنا صناع الأمل في دورته الخامسة .. واستقبلنا أكثر من 26 ألف قصة خلال شهر لشباب وفتيات أسهموا في مواجهة تحديات مجتمعاتهم بإيجابية ومبادرات ذاتية وثقة بالنفس وإمكانياتها اللامحدودة.. موعدنا مع مجموعة منهم في حفل صناع الأمل في 23 فبراير بإذن الله".