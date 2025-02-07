رئيس الدولة يمنح 10 من سفراء الدولة وسام زايد الثاني من الطبقة الأولى

منح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، عشرة من سفراء الدولة في الخارج وسام زايد الثاني من الطبقة الأولى، وذلك تقديراً لدورهم المحوري في بناء علاقات تعاون وشراكات اقتصادية وتجارية قوية ومتطورة بين دولة الإمارات والعديد من الدول الشقيقة والصديقة.

ويأتي هذا التكريم بتوجيهات صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، تقديرا للمبادرات والجهود الرائدة لأصحاب السعادة السفراء ورؤساء البعثات التمثيلية للدولة في الخارج، في ترسيخ دعائم علاقات اقتصادية وتجارية متنامية ومتطورة مع الدول التي يعملون بها، وجذب الاستثمارات إلى الدولة، وزيادة نسبة صادرتها إلى الخارج.

وقلد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أصحاب السعادة السفراء الأوسمة، على هامش أعمال الدورة التاسعة عشرة لــ "ملتقى السفراء ورؤساء البعثات التمثيلية للدولة في الخارج" الذي نظمته وزارة الخارجية واختتم أعماله أمس الخميس.

وضمت قائمة الحاصلين على الوسام سعادة الدكتور محمد أحمد الجابر، سفير الدولة لدى روسيا الاتحادية، وسعادة أحمد وهيب معز أحمد العطار، سفير الدولة لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية، وسعادة الشيخ نهيان بن سيف بن محمد آل نهيان، سفير الدولة لدى المملكة العربية السعودية، ومعالي يوسف مانع العتيبة، سفير الدولة لدى الولايات المتحدة الأميركية، وسعادة الدكتور عبدالناصر جمال الشعالي، سفير الدولة لدى جمهورية الهند، وسعادة محمد مراد البلوشي، سفير الدولة لدى جمهورية أذربيجان، وسعادة الدكتور محمد سعيد العريقي، سفير الدولة لدى جمهورية كازاخستان، وسعادة محش سعيد الهاملي، سفير الدولة لدى جمهورية جنوب إفريقيا، وسعادة الدكتور مطر حامد النيادي، سفير الدولة لدى دولة الكويت، وسعادة منصور عبدالله خلفان بالهول، سفير الدولة لدى المملكة المتحدة.

وأعرب سموه عن تقديره وامتنانه العميق لصاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، على دعمه اللا محدود للدبلوماسية الإماراتية، متوجها بالشكر والتقدير إلى فرق العمل في السفارات كافة، على جهودهم لتعزيز سمعة ومكانة دولة الإمارات المتميزة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وفي سياق متصل، كرم سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، 6 من الفائزين بجائزة وزير الخارجية للتميز في دورتها الخامسة.

وفازت في فئة رئيس البعثة الدبلوماسية المتميز، سعادة حنان خلفان العليلي، سفيرة الدولة السابقة لدى لاتفيا، وفي فئة البعثة الدبلوماسية المتميزة، سفارة الدولة في الرياض، والبعثة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، وسفارة الدولة في بيونس آيريس، و‏سفارة الدولة في هراري، والقنصلية العامة للدولة في أربيل.

حضر التكريم معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة، ومعالي نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة دولة، ومعالي خليفة شاهين المرر، وزير دولة، ومعالي أحمد بن علي الصايغ، وزير دولة، وأصحاب المعالي والسعادة مساعدو وزير الخارجية ووكيل الوزارة والوكلاء المساعدون ومديرو الإدارات والمراكز والمكاتب المعنية في الوزارة.

إلى ذلك ، استعرض المشاركون في "ملتقى السفراء ورؤساء البعثات التمثيلية للدولة في الخارج" في اليوم الختامي لأعماله، القضايا الجيوستراتيجية على المستويين الإقليمي والدولي ورؤية دولة الإمارات تجاهها، والتحديات العالمية، والفرص أمام سياسة دولة الإمارات في 2025.

وناقش الملتقى على مدار أربعة أيام ومن خلال 18 جلسة نقاشية و4 ورش عمل، سبل دعم قضايا السلام والأمن، وتعزيز نهج بناء الجسور، وتحفيز التقدم الاقتصادي والاستثماري وإستراتيجيات بناء مستقبل واعد عبر تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية والتكنولوجيا الناشئة، وتطوير التعاون والشراكات الدولية في العديد من المجالات الحيوية ذات الأولوية الوطنية للحفاظ على مكانة الإمارات الرائدة وتدعيمها.

وتحدث ضيف شرف الملتقى إريك شميت، الرئيس التنفيذي السابق لشركة "جوجل"، عن تأثير الابتكار التكنولوجي على العالم، والفرص الكامنة في هذا القطاع الحيوي.

وشكل "ملتقى السفراء ورؤساء البعثات التمثيلية للدولة في الخارج" الذي تنظمه وزارة الخارجية بشكل سنوي، وحمل هذا العام عنوان: "الدبلوماسية الإماراتية: تحقيق السلام والنمو والازدهار العالمي"، فرصة مهمة للتفاعل والحوار وتبادل الآراء والأفكار مع القادة والمسؤولين في الدولة وسفراء ورؤساء البعثات التمثيلية في الخارج.