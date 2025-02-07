"طرق دبي" تعقد جلسة للتعرف على آراء ومقترحات سكان منطقة البرشاء

عقد مجلس المتعاملين في هيئة الطرق والمواصلات بدبي في حديقة بحيرة البرشاء، جلسة للنقاش والحوار مع أهالي ورواد منطقة البرشاء والاطلاع على مقترحاتهم، إلى جانب عرض مشاريع ومبادرات الهيئة لتطوير وتحسين الطرق وانسيابية حركة المركبات وتعزيز جودة الحياة لأهالي المنطقة، وكان في استقبال أهالي البرشاء عدد من المديرين التنفيذيين ومديري الإدارات والأقسام وموظفي المؤسسات والقطاعات المعنية في الهيئة.

ورحب أحمد محبوب المدير التنفيذي لمؤسسة الترخيص، رئيس مجلس المتعاملين بأهالي وسكان منطقة البرشاء، مؤكداً حرص الهيئة المتواصل على تنفيذ المزيد من المشاريع والمبادرات التي تعمل على الارتقاء بالخدمات وإسعاد السكان والمتعاملين فيما يخص مشاريع الطرق وتسهيل حركة مستخدمين المركبات.

وأكد حسين البنا، المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق، أن الهيئة تسعى إلى الوصول إلى أهالي المناطق السكنية والجمهور بكافة السبل وقنوات التواصل المتاحة، وذلك في إطار حرصها على تعزيز رضا المتعاملين من خلال تقديم أفضل الخدمات في شبكة الطرق والبنية التحتية بإمارة دبي، إلى جانب التعرف على التطلعات المستقبلية والعمل على دراستها وتقديم الحلول المناسبة.

استعرض حمد الشحي، مدير إدارة الطرق في مؤسسة المرور والطرق، أعمال الطرق والمشاريع التي نفذتها الهيئة خلال الفترة الماضية، والمبادرات التي تنفذ في الوقت الحاضر، وهي: تطوير شارع حصة من شارع الشيخ زايد إلى شارع الخيل ، وتطوير شارع أم سقيم، إلى جانب عرض المشاريع المخطط تنفيذها في المرحلة المقبلة لتسهيل الحركة المرورية لسكان البرشاء، موضحاً أن مشاريع الهيئة تنفذ وفق أفضل الممارسات العالمية بهدف إسعاد المتعاملين.

وعبّر الحضور عن شكرهم للهيئة على الجهود المتواصلة طوال العام، كما تحدثوا عن أهمية مشاريع الطرق المتعلقة بإنشاء الشوارع وفتح الطرق والتعامل مع الازدحام في الدخول إلى المناطق السكنية والتجارية ومنطقة المدارس، وتحديد أوقات عبور الشاحنات، كما تحدث المشاركون في الجلسة عن أهمية الجهود المبذولة في توفير الأشجار في المنطقة التي تصف تحت ظلالها المركبات، والأعمال التي ستنفذ قريباً بشأن وضع مواصفات للشواحن الكهربائية والمظلات، وعمليات التشجير للمنطقة.

كما أشار المتعاملين إلى أهمية تسليط الضوء على أعمال المشاريع الضخمة التي تخص مسارات الدراجات الهوائية والسكوتر الكهربائي حيث تحرص الهيئة على زيادة إجمالي طول شبكة مسارات الدراجات في إمارة دبي.

وفي ختام الجلسة عبر المتعاملين عن تقديرهم لما تقوم به الهيئة من حرص دائم على التواصل مع المتعاملين في مختلف المناق السكنية في إمارة دبي والاهتمام بالملاحظات والعمل على حل المشكلات بأسرع وقت وتوفير المصداقية والشفافية عن حال المشاريع ونتائجها المستقبلية متمنين أن تواصل الهيئة عقد المجلس والالتقاء بالأهالي وتلبية تطلعاتهم المستقبلية عن التنقل والمواصلات والحفاظ على المستويات المتقدمة من الخدمات التي يستفيد منها كافة سكان الإمارة والزائرين.