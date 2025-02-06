إغلاق مؤقت لنافورة دبي قبل إطلاقها بحلة أروع

كشفت إعمار عن اعتزامها إجراء إغلاق مؤقت لنافورة دبي، وهي أكبر نافورة راقصة في العالم، وتقع في وسط مدينة دبي، وذلك لإجراء أعمال تحديث شاملة وصيانة دورية، تبدأ في مايو المقبل وتمتد على مدار خمسة أشهر.

على مر السنين، شكلت نافورة دبي القلب النابض لوسط مدينة دبي، حيث خطفت أنفاس الملايين باستعراضاتها الساحرة للتناغم بين الماء والموسيقى والأضواء، وشكلت رمزاً للاحتفال والفن، كما نجحت في إنشاء لحظات لا تُنسى نالت إعجاب الجماهير من شتى أنحاء العالم.

ومن شأن أعمال التجديد المخطط لها ضمان استمرار النافورة في تقديم عروض آسرة، بما يثري تجربة زوارها.

وتشمل التحديثات مزيداً من التقنيات المتقدمة، إلى جانب تحسينات في تصميم الرقصات وأنظمة الصوت والإضاءة، بهدف تقديم عروض أكثر روعة وجاذبية. وبينما تنال نافورة دبي قسطاً من الراحة إلى حين الانتهاء من هذه التحسينات الضرورية، يمكن للزوار الاستمتاع بالتجارب المتنوعة التي يقدمها لهم وسط مدينة دبي، بدءاً من التسوق والمطاعم العالمية في دبي مول وصولاً إلى المناظر الأخاذة لبرج خليفة.

تعقيباً على أعمال التجديد، قال محمد العبار، مؤسس إعمار: "نافورة دبي أكثر من مجرد استعراض فني، إنها تجسيد لروح دبي، حيث يلتقي الفن والابتكار والعاطفة في تناغم مثالي. ومن خلال الارتقاء بهذا المعلم الأيقوني، نواصل صنع تجارب تجمع الناس، وتأسر القلوب، وتتجاوز حدود الزمن."

تحافظ إعمار على التزامها بتقديم تجارب استثنائية، وتتطلع لإزاحة الستار عن نافورة دبي بحلتها الأكثر سحراً وروعة بعد الإغلاق المؤقت واستكمال التحديثات، بما يسمح بصون مكانتها الأيقونية كأحد أشهر المعالم المائية في العالم، وضمان بقائها وجهة محببة لدى الملايين على مدار السنوات المقبلة.