برئاسة منصور بن زايد... المجلس الوزاري للتنمية يطلع على مستجدات العمل في القطاع الحكومي

ترأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس دولة الإمارات، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، اجتماع المجلس الوزاري للتنمية، الذي عقد في مقر الأرشيف والمكتبة الوطنية بأبوظبي، حيث جرى خلاله استعراض مستجدات العمل في القطاع الحكومي ومناقشة عدد من التقارير الحكومية المرفوعة من الوزارات والجهات الاتحادية.

تضمنت أجندة الاجتماع مناقشة السياسات ومشروعات القرارات التنظيمية المقترحة في قطاعات الاقتصاد، والإعلام، والبنية التحتية، وتعزيز تنافسية أسواق المال بالدولة، إضافة إلى برامج تمكين ورفع قدرات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية.

وفي الشؤون الحكومية، استعرض المجلس نتائج تنفيذ الاستراتيجيات والمبادرات الوطنية ذات العلاقة بقطاع الشباب، والإسكان الحكومي، وتمكين أصحاب الهمم، والاقتصاد الوطني، والاستثمار، وكذلك سياسات الدولة لتعزيز ممارسات الطاقة النظيفة، ورفع كفاءة المالية العامة.