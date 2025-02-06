13 مليون رحلة لمنظومة النقل العام في عجمان خلال 2024

أعلنت هيئة النقل في عجمان أنها وضعت خططا إستراتيجية تهدف الى تحسين خدمات منظومة النقل في عجمان من خلال زيادة عدد الرحلات لخطوط حافلات النقل العام الداخلية والخارجية، لتعزيز التنقل الفعال وتحقيق رؤية مستدامة لمنظومة النقل في الإمارة.

وقال عمر محمد لوتاه المدير العام لهيئة النقل: إن عدد رحلات منظومة النقل العام في عجمان بلغ 13.386.129 رحلة وبينما شهد عام 2023 تسجيل عدد 11.402.598 رحلة، وذلك بزيادة بنسبة 17% وأرجع الزيادة إلى خطط الهيئة التوسعية التي تهدف الى تحسين البنية التحتية وتعزيز تجربة النقل الجماعي.

وأضاف: أن الزيادة في عدد الرحلات تأتي ضمن خطة شاملة تهدف الى تقديم خدمات نقل عام متطورة تلبي احتياجات المواطنين والمقيمين والزوار، ومن المقرر أن تشمل هذه الزيادة تحسينات كبيرة في شبكة وسائل النقل العام وتحسين في توقيت الرحلات لتلبية الطلب المتزايد على الخدمات.

وأوضح أن الهيئة اضافت العديد من الرحلات الجديدة لخطوط حافلات النقل العام لتغطية الطلب المتزايد لخدمات النقل الجماعي ولتحسين الوصول الى مناطق مختلفة في الدولة، منوها إلى أن عدد رحلات حافلات النقل العام خلال العام الماضي بلغت 126116 رحلة وبينما بلغ عدد رحلات النقل البحري خلال نفس الفترة 7858 رحلة، فيما نمت رحلات حافلات تحت الطلب وبلغ عدد رحلاتها 120288 رحلة خلال عام 2024 وذلك بنسبة زيادة 4% عن عام 2023 حيث تم تسجيل عدد116017 رحلة.

وأشار إلى أن عدد رحلات مركبات الأجرة بلغت 13131710 رحلات وبنسبة نمو 18% عن مقارنة بعام 2023 حيث بلغ عدد رحلات مركبات الأجرة 11152607 رحلات، وبينما بلغ عدد رحلات النقل البحري "العبرة" 6787 خلال 2024.