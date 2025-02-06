"تحقيق أمنية" تُبهج الأطفال بتجربة مسرحية لأغاني ديزني

أعلنت مؤسسة "تحقيق أمنية" أنها ستنظم بالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، وميرال، وبروأكتيف إنترتينمنت وفيفر، تجربة استثنائية للأطفال المرضى وعائلاتهم لمشاهدة عرض ديزني المسرحي "الصندوق السحري" الذي سيقام اليوم وحتى 15 فبراير الجاري لمنح الجماهير من جميع الفئات العمرية عرضاً مُبهراً بكافة المقاييس.

ويقدم هذا الإنتاج المسرحي مجموعة من أشهر الأغاني الكلاسيكية لديزني، ليمنح الحضور تجربة حسّية غنية تُعيد إحياء إرث موسيقى ديزني عبر القصص والألحان والشخصيات المحبوبة التي أثّرت في أجيالٍ مُتعاقبة.

وقال هاني الزبيدي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة "تحقيق أمنية": تجسد هذه الشراكة قوة التكاتف والرحمة، نحن ممتنون لدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، وميرال، وبروأكتيف إنترتينمنت وفيفر على كرمهم في دعوة أطفالنا وعائلاتهم.

وأضاف: دعمهم جعل هذه التجربة الاستثنائية ممكنة للأطفال الذين ينتظرون بفارغ الصبر تحقيق حلمهم بزيارة ديزني، وأنه من خلال هذه الشراكات، نسعد بإدخال البهجة على قلوب من هم في أمسّ الحاجة إليها، ومواصلة إلهام الأمل والسعادة في حياتهم.

ويهدف عرض ديزني "الصندوق السحري" بفضل هذا التعاون، إلى منح الأطفال الذين يواجهون تحدّيات صحّية صعبة، تجربة مسرحية ساحرة مليئة بالضحك والدهشة والذكريات التي ستظل خالدة لديهم مدى الحياة. وتعكس هذه المبادرة رؤية مشتركة بين الجهات المتعاونة لإثراء حياة المجتمع من خلال تجارب مُلهمة ومؤثّرة.