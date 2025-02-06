محمد بن راشد: تجار دبي بكافة قطاعاتهم وتخصصاتهم هم نبض التنمية

اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، اليوم تشكيل مجالس الإدارات في التجديد الأول للهياكل المستحدثة لغرفة التجارة في دبي.

وقال سموه في تدوينة على حسابه في منصة إكس: "قبل 3 أعوام أعدنا هيكلة غرفة التجارة في دبي لثلاث غرف .. غرفة تجارة دبي .. وغرفة دبي للاقتصاد الرقمي .. وغرفة دبي العالمية .. وبحمدالله حققت الهيكلة الجديدة نجاحات متميزة .. واليوم اعتمدنا تشكيل مجالس الإدارات في التجديد الأول للهياكل المستحدثة".

وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: "تجار دبي بكافة قطاعاتهم وتخصصاتهم هم نبض التنمية في دبي .. وهم مقياس نجاح سياساتها الاقتصادية وطموحاتها العالمية" متمنياً سموه "كل التوفيق للفريق في مهام عملهم في خدمة ودعم كافة رجال الأعمال في دبي".