لجنة في «استشاري الشارقة» تبحث سبل تحسين جودة الخدمات الحكومية

عقدت لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والبلديات وشؤون الأمن والمرافق العامة في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة اجتماعاً موسعاً في مقر المجلس، لاستكمال جهودها خلال دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الحادي عشر.

ناقشت اللجنة خلال الاجتماع آليات تعزيز التنسيق بين المؤسسات الحكومية، لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين والزوار، بما يتماشى مع رؤية الإمارة التنموية الشاملة.

ترأست الاجتماع المهندسة جميلة محمد الشامسي، رئيسة اللجنة، بحضور الأعضاء، حيث تم استعراض مرئيات اللجنة حول تعزيز التعاون بين الجهات المعنية، ومواصلة وضع خطط عمل استراتيجية لتحقيق التكامل المنشود.

وناقشت اللجنة عدداً من المحاور الرئيسية، بما في ذلك تعزيز دور الأوقاف في دعم المشاريع التنموية، وتحسين خدمات البلديات، لتلبية احتياجات المجتمع، ورفع مستوى المرافق العامة في الإمارة كما أكدت اللجنة أهمية مواصلة الزيارات الميدانية للجهات الحكومية، لتفقد سير العمل وطرح الأفكار المبتكرة، التي تسهم في تحقيق التكامل بين القطاعات.