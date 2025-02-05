خيمة "أساطير" الرمضانية في منتجع أتلانتس النخلة تستعد لاستقبال الضيوف في رمضان

تستعد خيمة "أساطير" الرمضانية في منتجع أتلانتس النخلة لاستقبال الضيوف خلال شهر رمضان المبارك بِحُلة جديدة وتراس مذهل

أمسيات رمضانية خاصة ومزيج بين المأكولات العربية المفضلة والنكهات الرمضانية التقليدية في خيمة أساطير

أعلن منتجع أتلانتس النخلة في دبي عن استعداد خيمة "أساطير" الرمضانية، لاستقبال ضيوفها طيلة أيام شهر رمضان المبارك بِحُلّة جديدة، حيث تم تحديث الخيمة من ناحية التصميم الداخلي والديكورات وتراس خارجي مذهل. أمّا الأمسيات الرمضانية لهذا العام فتتميّز بطابعٍ خاص مع إضافة بوفيهات الإفطار المرتقبة، والليالي العربية والتي تتضمن المأكولات العالمية واللبنانية والمصرية والخليجية والإيرانية والتركية وغيرها.

تتميز خيمة "أساطير" بمجالسها وجلساتها الداخلية والخارجية الواسعة، حيث تحتوي على مجلس ملكي داخلي وأربعة مجالس لكبار الشخصيات، و مجموعة من المجالس المخصصة لإستقبال أعداد ومجموعات من الضيوف، بالإضافة إلى العديد من الجلسات بطاقة إستيعابية تبلغ 800 شخص. أما الجلسات الخارجية الساحرة، فتتميز بإطلالاتها الخلابة على الخليج العربي وجزيرة النخلة حيث تحتوي على 8 مجالس بالإضافة إلى جلسات إضافية بطاقة إستيعابية تبلغ 700 شخص. وتتوفر أيضاً حزم إفطار وسحور خاصة بالمجموعات، مما يجعلها مثالية للقاءات العائلية، أو التجمعات الكبيرة، أو السهر مع الأصدقاء والضيوف.

يبلغ سعر بوفيه الإفطار 285 درهماً إماراتياً للشخص الواحد طوال أيام الأسبوع و310 درهماً إماراتياً للشخص الواحد في عطلات نهاية الأسبوع، والتي تتضمن الماء والعصائر الرمضانية. تخضع وجبة السحور للحد الأدنى للإنفاق وهو 180 درهماً إماراتياً للشخص الواحد في أيام الأسبوع وعطلات نهاية الأسبوع. ويتم تقديم الطعام من الساعة 10:00 مساءً وحتى الساعة 2:30 صباحاً، ويسمح للضيوف البقاء داخل الخيمة والاستمتاع بوقتهم حتى الساعة 3:00 صباحاً.

ويتولى الإشراف على خيمة "أساطير" الشيف العربي التنفيذي لمنتجعات أتلانتس دبي علي البرجي، والذي يهتم بوجبات الإفطار والسحور المقدمة لحوالي 90,000 ألف ضيف وهو العدد المتوقع خلال شهر رمضان الكريم 2025، والذين سيتمتعون بالعديد من الخيارات مع إضافة الأمسيات الخاصة التي تضم مأكولات عربية وعالمية متنوعة.

يرافق هذه الأطباق بوفيهات الإفطار التي تقدم مجموعة لذيذة من الأطباق الرمضانية المفضلة، مثل الشاورما، المنسف الأردني، القوزي والمشاوي العربية المتنوعة.

كما تضم خيمة "أساطير" منصات مختلفة للحلويات، بما في ذلك منصة لعمل الحلويات العربية التقليدية والحلويات الساخنة، مثل الكنافة والعثملية، فضلاً عن منصة للبوظة ونافورة الشوكولاتة.

ويمكن الاختيار أيضاً من قائمة الطعام الانتقائية حسب الطلب المتوفرة خلال فترة السحور، والتي تضمن المشروبات الباردة والساخنة، والمناقيش، والشوربات، واللحوم المشوية، والأسماك والمأكولات البحرية، والحلويات الرمضانية، والوجبات الخفيفة الساخنة، والعصائر الرمضانية، والمشروبات الساخنة، كما سيحظى الضيوف بفرصة الاستمتاع بالعديد من العروض الترفيهية المباشرة أثناء فترة السحور.

الإفطار:

•t285 درهماً إماراتياً للشخص الواحد خلال أيام الأسبوع (من الاثنين إلى الخميس)

•t310 درهماً إماراتياً للشخص الواحد في عطلات نهاية الأسبوع (من الجمعة إلى الأحد)

•t40 درهماً إماراتياً للشخص الواحد لباقة المشروبات الغازية. يتم طلب المشروبات الأخرى حسب الطلب ويتم احتسابها حسب الاستهلاك

•tآخر حجز للإفطار خلال اليوم سيكون في الساعة 4:30 مساءً.

•tبالنسبة للحجوزات الجماعية المكونة من 20 ضيفاً أو أكثر، يتم احتساب قائمة الطعام الثابتة بسعر 275 درهماً إماراتياً

•tللشخص خلال أيام الأسبوع، و300 درهم إماراتي للشخص خلال عطلة نهاية الأسبوع.

•tعروض الحجز المبكر متوفرة للحجوزات الجماعية حتى 7 فبراير 2025، مع صلاحية الحجوزات خلال أول 7 أيام من

•tرمضان بسعر 255 درهماً إماراتياً للشخص خلال أيام الأسبوع وعطلة نهاية الأسبوع.

•tالأطفال أقل من 4 سنوات وجودهم بشكل مجاني، والأطفال بين 4 و 11 سنة لديهم 50% من سعر الإفطار. أما الأطفال بعمر 12 سنة وما فوق، فيتم تحصيل سعر الإفطار الكامل.

•tيبدأ الإفطار من وقت الغروب وحتى الساعة 8:30 مساءً.

السحور:

•tالحد الأدنى للإنفاق هو 180 درهماً إماراتياً للشخص خلال أيام الأسبوع وعطلة نهاية الأسبوع.

•tستكون قائمة السحور اختيارية (à la carte) من الساعة 10:00 مساءً حتى 3:00 صباحاً، مع آخر طلب الساعة 2:30 صباحاً.

•tيُمنع دخول النساء الحوامل والضيوف دون سن 18 عاماً إلى الخيمة خلال السحور وفقاً لقانون دبي.

•tعروض الحجز المبكر متوفرة للحجوزات الجماعية حتى 16 فبراير 2024، مع صلاحية الحجوزات خلال أول 7 أيام من رمضان بسعر 235 درهماً إماراتياً للشخص خلال أيام الأسبوع وعطلة نهاية الأسبوع.

مجالس وكبائن الشخصيات الهامة - الحد الأدنى للإنفاق على السحور

•tطاولات الطعام: الحد الأدنى للإنفاق 180 درهماً إماراتياً للشخص

•tالكبائن: 1,500 درهم إماراتي (بحد أقصى 7 ضيوف)

•tمجلس :VIP3,000 درهم إماراتي (لعدد 10-12 ضيفاً)

•tالردهة الخارجية: 2,500 درهم إماراتي (لعدد 5-8 ضيوف)

•tمجلس VIP خارجي 4,200 درهم إماراتي (لعدد 10-14 ضيفاً)

•tمجلس ملكي 12,000 درهم إماراتي (لعدد 15-20 ضيفاً)

اللباس الواجب ارتداؤه:

• خلال شهر رمضان المبارك، نرجو ارتداء ملابس محتشمة في جميع الأوقات.

• قواعد اللباس الأنيق غير الرسمي: يُسمح بحد أدنى من السراويل الطويلة (بدون سراويل قصيرة) والقمصان ذات الأكمام وأي أحذية لراحتك.

• تنطبق قواعد اللباس على الأطفال من جميع الأعمار.

تقع خيمة "أساطير" الرمضانية في منتجع أتلانتس النخلة دبي، في مكان فريد يطل على الخليج العربي وجزيرة النخلة، مع خلفية لأفق دبي المذهل، مما يخلق أجواءً هادئة ومريحة. وتوفر خيمة "أساطير" تجربة ترحيبية وممتعة للضيوف. تم تجديد خيمة أساطير بلمسات رمضانية معاصرة تناسب الشهر الفضيل.

يمكن إجراء الحجوزات عن طريق البريد الإلكترونيasateer@atlantisthepalm.com أو عن طريق الاتصال بالرقم 0097144262626