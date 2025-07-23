"طرق دبي" توفر "الواي فاي" مجاناً على حافلات النقل عبر المدن

استكملت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، توفير خدمة الإنترنت اللاسلكي (واي فاي) مجاناً، بالتعاون مع شركة إي آند، في جميع حافلات النقل عِبرَ المدن التابعة لها والبالغ عددها (259) حافلة من حافلات النقل عبر المدن وذلك في مبادرة تهدف إلى إسعاد المتعاملين من ركاب الحافلات عبر المدن، الذين يتنقلون بشكل يومي بين إمارة دبي والإمارات الأخرى وهي الشارقة وأبوظبي وعجمان والفجيرة.

وسيتمكن مستخدمو حافلات النقل عبر المدن من الاتصال بشبكة الإنترنت مجاناً من خلال هواتفهم الذكية والأجهزة اللوحية وأجهزة الحاسوب المحمولة أثناء التنقل ليبقوا على اتصال بأعمالهم وارتباطاتهم الأخرى، فضلاً عن تصفّح شبكة الانترنت بشكل عام.

وتأتي هذه المبادرة في إطار الجهود المتواصلة لهيئة الطرق والمواصلات لتسريع التحول الرقمي في مختلف خدماتها، بما يلبي احتياجات شرائح المجتمع كافة، انسجاماً مع الاستراتيجية الوطنية للحكومة الرقمية لدولة الإمارات العربية المتحدة، كما تؤكد التزام الهيئة بالارتقاء بخدمة التنقل اليومية، من خلال جعل الرحلات عبر الحافلات أكثر متعة وفائدة، إلى جانب دعم طموح دبي في أن تصبح المدينة الأذكى والأسعد في العالم.

وستخضع هذه الخدمة التقنية للتقييم المستمر وبشكل دقيق لتوسيعها وتطويرها بالتعاون مع إي آند، وذلك لضمان تقديم أرقى خدمة واي فاي لركاب الحافلات ووسائل النقل البحري في إمارة دبي.