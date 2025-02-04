مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية يعلن عن التشكيل الثاني لـ"مجلس نافس للشباب"

أعلن مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية اليوم عن التشكيل الثاني لمجلس نافس للشباب 2025 – 2027، الذي يضم 15 مواطناً إماراتياً من العاملين في مختلف المجالات الحيوية بالقطاع الخاص في الدولة.

وبهذه المناسبة، قال معالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب، إن مجلس نافس للشباب يجسد رؤية القيادة الرشيدة الهادفة إلى تمكين الشباب وتفعيل دورهم المحوري في قيادة مسيرة التطوير والتنمية المستدامة، وذلك لما يمثله من جسر حيوي يسهم في تعزيز التواصل بين الشباب الإماراتي العاملين في القطاع الخاص، مؤكدا أن المجلس يتيح للشباب فرصة لتقديم أفكار مبتكرة تدعم أهداف برنامج "نافس".

وشدد على أن الشباب هم الثروة الحقيقية للوطن، وأساس بناء مستقبله المشرق، معربا عن التطلع إلى الدور المهم للتشكيل الجديد من المجلس الذي يضم نخبة من الكوادر الوطنية المُلهمة، لتعزيز مشاركة الشباب في صياغة السياسات والمبادرات الرائدة، وتمكينهم من تقديم رؤى عملية تسهم في تطوير بيئة العمل ودفع نموّ القطّاع الخاص، ومواجهة التحديات والاستفادة من الفرص الشبابية التي توفرها دولة الإمارات.

ونوه معاليه إلى أهمية الاستماع إلى أصوات الشباب وتفعيل دورهم كشركاء في النجاح، مشيرا إلى الالتزام بتقديم الدعم المتواصل لهم ليكونوا جزءاً رئيسياً من مسيرة النمو والازدهار التي يشهدها الوطن.

من جانبه، أعرب سعادة غنام المزروعي، الأمين العام لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، عن فخره بما حققه التشكيل الأول من إنجازات ملموسة خلال العامين الماضيين، داعياً أعضاء مجلس نافس للشباب بتشكيله الجديد للاستمرار في تقديم المبادرات المبتكرة والنوعية لدعم تحقيق أهداف المجلس بما يعزز تنافسية الكوادر الإماراتية في القطاع الخاص ويدعم توجهات الدولة وتحقيق أهدافها وتطلعات الشباب في العمل في القطاع الخاص.

وأضاف سعادته أن مجلس نافس للشباب يساهم في ترجمة رؤية القيادة الرشيدة الرامية إلى تمكين الشباب وتعزيز دورهم عنصرا أساسيا في تحقيق التنمية المستدامة، ومحركا رئيسيا في الاقتصاد الوطني.

يضمّ التشكيل الثاني من مجلس نافس للشباب، ماجد خميس بن زوبع، رئيس المجلس، ومحمد الماجدي، ومحمد علي محمد الزيودي، ومراشي الشيما العكام ومحمد خالد الأنصاري، وحمد عبدالله الشحي، وإبراهيم طلال إبراهيم البلوشي، ومبارك مطر المنصوري وميثاء سيف القايدي، وأحمد محمد الفردان، ومريم عبدالرحمن المرزوقي، وراشد ربيع محمد المزروعي، وأحمد محمد الجناحي وفاطمة منصر الكربي، وآمنه خليل إبراهيم أعضاء.

ويتولّى أعضاء المجلس التعاون مع مختلف الجهات والمجالس لتنسيق المبادرات ذات الصلة بملف التوطين في القطاع الخاص، وتقديم الأفكار والمقترحات الفعالة للمجلس، وإشراك الشباب والمجتمع في المبادرات الشبابية، بالإضافة إلى تمثيل برنامج نافس في وسائل الإعلام.