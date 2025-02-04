محمد بن راشد: "يوم البيئة" مناسبة وطنية ترسخ مبادئ الاستدامة

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن يوم البيئة الوطني مناسبة سنوية وطنية هدفها ترسيخ مبادئ الاستدامة والحفاظ على البيئة ورفع وعي الأجيال الجديدة وتعزز السلوكيات العامة الصديقة للبيئة.

ودون سموه عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "يوم البيئة الوطني مناسبة سنوية وطنية .. هدفها ترسيخ مبادىء الاستدامة والحفاظ على البيئة ورفع وعي الأجيال الجديدة .. وتعزيز السلوكيات العامة الصديقة للبيئة .. وابتكار ممارسات حكومية ومجتمعية تعزز إرثنا الوطني البيئي".

وأضاف سموه: "ندعو الجميع للقيام بدوره في الحفاظ على نمط حياة صديق للطبيعة .. وندعو الجميع للحفاظ على مكتسباتنا الوطنية في مجال الاستدامة".