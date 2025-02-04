الإمارات تشارك في اجتماع القاهرة حول مكافحة الإرهاب

شاركت دولة الإمارات في أعمال الاجتماع الـ36 لفريق الخبراء العرب المعني بمكافحة الإرهاب، الذي عقد أمس بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة، إلى جانب ورشة عمل حول «مكافحة تجنيد الأطفال من قبل الجماعات الإرهابية عبر استخدام التقنيات الحديثة والألعاب الإلكترونية».

وأكدت الوزير المفوض د. مها بخيت، مدير إدارة الشؤون القانونية والمسؤول عن الأمانة الفنية لفريق الخبراء العرب المعني بمكافحة الإرهاب، أن الاجتماع ناقش متابعة الإجراءات المتخذة لتنفيذ التوصيات الصادرة عن الاجتماع الـ35 لمجلس وزراء الداخلية العرب، الذي عقد في تونس، وتعزيز التعاون مع منظمة الأمم المتحدة وهيئاتها ولجانها المعنية بمكافحة الإرهاب، إضافة إلى المنظمات الدولية والإقليمية.

وأشارت إلى أن الاجتماع تطرق إلى تجارب الدول العربية وآرائها حول إجراءات منع استخدام الطائرات المسيرة في العمليات الإرهابية.