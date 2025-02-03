مكتوم بن محمد: الفرص الواعدة بين الإمارات وألمانيا ترسّخ موقعنا في الريادة الاقتصادية العالمية

أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، أن الإمارات وألمانيا تجمعهما شراكة اقتصادية قوية انعكست في نمو التجارة غير النفطية إلى 13.8 مليار دولار في 2024، بزيادة بلغت 5.4%، مما يؤكد متانة علاقاتنا الاقتصادية، جاء ذلك خلال بحث سموه مع الدكتور يورغ كوكيز، وزير المالية الألماني، سبل تعزيز هذه الشراكة عبر ترسيخ التعاون المالي والاستثماري.

وقال سموه في تدوينة على حسابه في منصة إكس: "تجمع الإمارات وألمانيا شراكة اقتصادية قوية انعكست في نمو التجارة غير النفطية إلى 13.8 مليار دولار في 2024، بزيادة بلغت 5.4%، مما يؤكد متانة علاقاتنا الاقتصادية".

وأضاف سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد: "بحثت اليوم مع معالي د. يورغ كوكيز، وزير المالية الألماني، سبل تعزيز هذه الشراكة عبر ترسيخ التعاون المالي والاستثماري، وتوسيع شراكتنا في مجالات الطاقة النظيفة والتكنولوجيا والبنية التحتية. الفرص الواعدة بين بلدينا تفتح آفاقًا جديدة للنمو المستدام، وترسّخ موقعنا في الريادة الاقتصادية العالمية".