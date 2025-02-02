براند دبي يعلن ختام فعاليات "شتا حتّا"

أعلن "براند دبي"، الذراع الإبداعية للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، ختام فعاليات مبادرة "شتا حتا"، التي أُطلقت بتوجيهات ورعاية سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام وذلك بعد نجاح كبير وإقبال غير مسبوق من الزوار الذين حرصوا على ارتياد فعالياته سواء من داخل الدولة أو من دول المنطقة.

ونفذ المبادرة "براند دبي" ضمن حملة "وجهات دبي" بإشراف اللجنة العليا للإشراف على تطوير منطقة حتّا، وبالشراكة مع جهات حكومية رئيسية، من خلال خمسة مهرجانات اندرجت في إطار المبادرة، ليُختتم بذلك كم كبير من الفعاليات المجتمعية والثقافية والرياضية والترفيهية التي استمرت على مدار أكثر من شهر وتجاوز حضورها الجمهور المحلي من مواطني دبي والمقيمين فيها، إلى استقطاب زوار من مختلف دول المنطقة، كذلك أعداد كبيرة من زوار الإمارة من مختلف دول العالم، تأكيداً على المكانة المتنامية لمنطقة حتا، كوجهة سياحية رئيسية في دبي ودولة الإمارات على وجه العموم.

وشهدت مبادرة "شتا حتا" مشاركة مميزة لعدد من المؤسسات الحكومية ضمت هيئة الطرق والمواصلات، وبلدية دبي، وهيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة)، ومجلس دبي الرياضي، ودائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، إضافة إلى مجموعة من المؤسسات شبه الحكومية والخاصة، والتي قدمت جميعها خلال فترة المبادرة، باقة متنوعة من الأنشطة المجتمعية والثقافية والرياضية والترفيهية التي صُمّمت خصيصاً لتلائم جميع أفراد العائلة من مختلف الفئات العمرية.

وضم الحدث هذا العام خمسة مهرجانات هي مهرجان "شِتَانا في حتّا"، من تنظيم "براند دبي"، و"مهرجان ليالي حتّا الثقافية" ونظّمته هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة)، و"مهرجان عسل حتّا" و"مهرجان حتّا الزراعي" ونظمتهما بلدية دبي، و"مهرجان حتّا DSF X" من تنظيم دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي.

وأكدت سعادة منى غانم المرّي، نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، أن نجاح مبادرة "شتا حتا" في تحقيق أهدافها ضمن حملة "وجهات دبي" يأتي كإضافة مهمة للجهود الرامية إلى تسليط الضوء والتعريف بمناطق الجذب المهمة في دبي، وإطلاع مجتمع دبي والزوار من داخل الدولة وخارجها على مختلف الأماكن والوجهات التي يمكن زيارتها على مدار العام.

وقالت إن الإقبال غير المسبوق الذي شهدته المبادرة من مجتمع دبي وزوارها من الخارج، ودول الخليج على وجه الخصوص، ومع تمديدها من أسبوعين في الموسم السابق، لأكثر من شهر من الفعاليات خلال الموسم الحالي، دليل على نجاح "شتا حتا" في تحقيق أهدافها في الترويج لهذه المنطقة الغنية بمميزاتها الطبيعية والتاريخية والثقافية، وهو ما يدعونا خلال المواسم القادمة إلى المضي قدماً في توسيع برامج المبادرة وتطوير فعالياتها لتواكب هذا الاقبال والتفاعل الكبير الذي شهدته من مختلف فئات المجتمع والزوار.

وأضافت سعادة منى المرّي أن دبي تواصل تأكيد حضورها كوجهة سياحية رئيسية بمبادرات نوعية تسلط الضوء على أبرز عناصر الجذب فيها، وما تضمه من أنشطة نوعية تستهدف مجتمعها وزوارها على مدار العام، وهو ما كان ليتحقق من دون التعاون المثمر من مختلف الشركاء بإشراف "اللجنة العليا للإشراف على تطوير منطقة حتّا"، وجهود الشركاء كافة التي توحدت من أجل تحقيق هدف واحد هو إنجاح الحدث وغاياته التي تدعم في مجملها خطة تطوير منطقة حتّا، وخطة دبي الحضرية 2040، وكذلك أجندتيّ دبي الاقتصادية والاجتماعية.

من جانبها أكدت شيماء السويدي، مديرة براند دبي، الأثر الإيجابي الكبير للتعاون البنّاء مع شركاء "شتا حتا" والذي كان له الفضل الكبير في الترويج لمنطقة حتا الغنية بعناصر الجذب من تنوّع طبيعي وموروث ثقافي وشواهد تاريخية، لافتة أن هذه التجربة، بكل ما حققته من نجاح اتضح في التفاعل المجتمعي المبهر مع المبادرة بكل مكوناتها، تعد نموذجاً للأثر الإيجابي للتنسيق وتكامل الأدوار في إنجاح الفعاليات الكبرى، وهو الأمر الذي طالما تميزت به دبي، وأكسبها شهرة عالمية في تنظيم واستضافة الفعاليات ذات الطابع العالمي والحضور الضخم.

وأعربت السويدي عن خالص الشكر والتقدير للشركاء والجهات الداعمة كافة، لا سيما الدور المحوري لشرطة دبي والدفاع المدني ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف في دبي، في إنجاح المبادرة، وضمن المهرجانات الخمسة التي شكلت على مدار أكثر من شهر مصدراً للبهجة والسعادة لسكان حتّا وزوارها، في حين جمعت الفعاليات ما بين المردود الإيجابي المرجو من ناحية إلقاء الضوء على مقومات الجذب العديدة في منطقة حتّا والترويج لها كوجهة سياحية متميزة، والتعريف بالأنشطة الزراعية والتجارية المختلفة المرتبطة بطبيعتها الفريدة، ما عزّز من فرصة تحقيق الأهداف الاقتصادية المنشودة من الترويج لمزارع حتّا ومنتجاتها ومتاجرها ومشاريعها المتنوعة.

وتوازياً مع الإقبال الكبير من الزوار على فعاليات مبادرة "شتا حتا"، شهد المحتوى الإبداعي من فيديوهات وصور وأخبار، تفاعلاً كبيراً عبر منصات التواصل الاجتماعي ومواقع الانترنت، حيث بلغت نسبة مشاهدة الفيديوهات أكثر من 60 مليون مشاهدة، بينما شهد وسم “#شتا_حتا” أكثر من 2.4 مليون تفاعل، كما بلغ عدد المنشورات أكثر من 22.5 ألف، وبلغ العدد الإجمالي للأخبار المنشورة حول المبادرة عبر والصحف والتلفاز والانترنت أكثر من 1.7 ألف بنسبة 82% من داخل الإمارات.

واستقطب مهرجان شتانا في حتا 650 ألف زائر من مختلف الأعمار، شاركوا في الفعاليات العديدة المنضوية ضمن أجندة المهرجان، الذي ضم 14 فعالية متنوعة، وأربع فعاليات مجتمعية مبتكرة، كما تخلل المهرجان ‏‎80 حلقة لبرامج تلفزيونية وفعاليات بالتعاون مع "دبي للإعلام"، ودوائر حكومية أخرى على مسرح شتانا في حتّا.

كما شهد المهرجان مشاركة 30 مشروعاً من مبادرة بكل "فخر من دبي" من إمارة دبي بشكل عام ومنطقة حتّا خاصة حيث كان المهرجان فرصة رائعة لتسليط الضوء على منتجاتهم والترويج لأعمالهم، كما شملت فعالياته متجر "براند دبي"، بالتعاون مع 10 فنانين إماراتيين، إضافة إلى عروض أضواء حتّا الجبلية المبهرة، كما ضم المهرجان أكثر من 140 ورشة عمل، والعديد من الفعاليات المصممة للأطفال والتي جمعت ما بين التثقيف والترفيه، لتعريف الأجيال الجديدة بتراثهم العريق وتوطيد ارتباطهم بثقافتهم الغنيّة.

وتجاوز زوار "مهرجان ليالي حتّا الثقافية" أكثر من 100 ألف زائر، مع احتفاء الحدث بتراث منطقة حتا وثقافتها وطبيعتها، عبر تقديمه مجموعة متنوعة من الأنشطة التراثية والفنية والترفيهية التي ساهمت في دعم الأسر المنتجة من أهالي حتا، وتمكين أبناء المجتمع والجيل الجديد من استكشاف تفاصيل هذه المنطقة الثرية بإمكانياتها التاريخية والطبيعية والثقافية، وما تمتلكه من مقومات تؤكد استحقاقها لتعزيز مكانتها على الخريطة السياحية المحلية والإقليمية.

وكان مهرجان "حتّا للعسل"، الحدث السنوي الذي نظمته بلدية دبي، والأبرز لدعم النحالين الإماراتيين وقطاع إنتاج العسل على مستوى الدولة، من الأحداث المميزة ضمن شتا حتا، مستقطباً أكثر من 10 آلاف زائر، بينما بلغ عدد الورش المقدمة خلال المهرجان 80 ورشة إبداعية، بمتوسط 16 ورشة يومياً، كما بلغ عدد العروض الترفيهية 35 عرضاً.

وشارك في الحدث 52 نحالاً إماراتياً، وخمس أسر منتجة، ووفر المهرجان منصة متكاملة لدعم النحالين الإماراتيين وإتاحة الفرصة لهم لعرض منتجاتهم وتسويقها.

أما مهرجان "حتّا الزراعي"، فكان له نصيبه من الزوار، حيث شهد الحدث الذي نظمته بلدية دبي حضور أكثر من 10 آلاف زائر، وشارك في فعالياته 25 مزارعًا محليًا و10 شركات زراعية، وخمسة من أصحاب العزب إضافة إلى عدد من الأسر المنتجة، كما تضمن المهرجان عقد 192 ورشة إبداعية شارك خلالها 2,730 شخصًا، فيما بلغ عدد العروض الترفيهية 15 عرضًا حيًا.

وتزامناً مع فعاليات مهرجان دبي للتسوق، استقبل "مهرجان حتّا DSF X"، الذي نظمته دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي قرابة 100 ألف زائر من عشاق المغامرة للاستمتاع بالهواء الطلق في أجواء جبلية خلابة، كما قدمت الدائرة خلال عطلة نهاية الأسبوع وعلى طول أيام المبادرة مجموعة من الألعاب النارية، وروّجت الدائرة للفعاليات والورش المختلفة من خلال منصاتها العديدة، والمساهمة في تعريف الزوار بالفعاليات وتمكينهم من الاستمتاع بها على مدار أيامه.

وضمن فعاليات "شتا حتا"، نظم نادي حتا الرياضي الثقافي الاجتماعي "بطولة حتا للجري"، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي أحد الشركاء الرئيسيين للمبادرة، وشارك فيها أكثر من 1000 عداء وعداءة من مختلف الجنسيات والأعمار، وبلغ مجموع جوائزها 100 ألف درهم.

كما تضمن المهرجان العديد من التجارب الرياضية في إطار فعالياته المجتمعية، شملت ركوب دراجات التمارين الرياضية الثابتة في الأماكن المفتوحة، وممارسة الرياضة المكثفة “Sport Hit”، إضافة إلى دروس اليوجا وركوب الخيل.

على مدار أكثر من شهر، تابع الجمهور خلف الشاشة باقة من البرامج النوعية التي قدمتها "دبي للإعلام" عبر قناة "سما دبي"، لتعكس جماليات منطقة حتّا وتفاصيلها ومميزاتها الطبيعية والتاريخية والثقافية، وذلك من خلال "برنامج "المندوس – حتا" من قلب طبيعة حتا الساحرة، وبرنامج "بِشارة حتا"، الذي كان يبث على الهواء مباشرة من الاستوديو الخاص به في منطقة المهرجان في حتّا، كما رصد برنامج "مساء دبي – حتّا" عبر فقراته وتقاريره المتنوعة أبرز الأحداث والفعاليات التي تشهدها المنطقة، إضافة إلى برنامج "بنشدك في حتا" مع زوار المنطقة، كما أفردت "سما دبي" مساحة خاصة للأطفال من خلال برنامج "أبطال حتّا"، الذي وفر لهم فرصة المشاركة في تحديات وألعاب مختلفة، تختبر مهاراتهم الذهنية والبدنية.

وعلى مدار أيام "شتا حتا"، حرصت هيئة الطرق والمواصلات على تقديم حلول التنقل الجماعي والمرن، والدعم الكامل للزوار من خلال رحلات يومية على خطوط Hop On Hop Off لأهم المعالم السياحية في منطقة حتا بالإضافة إلى توفير خدمة حافلات (حتا اكسبرس) بمعدل 14 رحلة لزيارة حتا تنطلق من دبي إلى حتا مباشرةً، كما خصصت الهيئة في الدورة الحالية ما يزيد على 1100 موقف لخدمة الجمهور، وتوفير 17 حافلة للنقل الداخلي من المواقف لموقع الفعاليات بالإضافة إلى حافلات نقل داخلي لنقل الزوّار إلى أعلى منطقة سد حتا، فضلاً عن وجود فريق عمل لإدارة الحشود وضمان انسيابية الحركة المرورية طوال فترة المهرجان.