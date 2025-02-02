15,713 مستفيداً من الأنشطة التوعوية لـ"الاتحادية للضرائب" في 2024

ارتفع عدد المُستفيدين من الفعاليات والأنشطة التوعوية التي نظمتها الهيئة الاتحادية للضرائب خلال 2024 إلى 15,713 مُشاركًا في الفعاليات الحضورية التي شملت جميع إمارات الدولة وعبر تقنية الاتصال المرئي مُقابل 14.455 مُشاركًا في عام 2023 بزيادة نسبتها 8.7%.

وأوضحت الهيئة الاتحادية للضرائب في بيان صحفي صادر اليوم ، أن عام 2024 شهد استحداث عدد كبير من البرامج والأنشطة التوعوية المُخصَّصة للتعريف بضريبة الشركات والموضوعات المُرتبطة بها ، في ظل توسع قاعدة المُسجلين والمعنيين بضريبة الشركات، وذلك من خلال تكثيف جهودها لتلبية المُتطلبات المعرفية لقطاعات الأعمال، لمساندتهم وتشجيعهم على الامتثال الذاتي لقانون ضريبة الشركات الذي دخل حيز التنفيذ في عام 2023.

وأشارت إلى أن عدد الفعاليات التوعوية المتعلقة بضريبة الشركات التي نفذتها الهيئة خلال العام الماضي ارتفع إلى 70 فعالية مُقابل 49 فعالية خلال عام 2023 بزيادة سنوية بلغت 42.9%.

وأكدت الهيئة ارتفاع نسبة رضا المُشاركين في فعاليات التوعية بضريبة الشركات إلى 96% خلال العام الماضي مُقارنة بنسبة رضا بلغت 94% في عام 2023.