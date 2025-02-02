حمدان بن محمد يطلق مبادرة "إرث دبي" لتوثيق تاريخ الإمارة

أطلق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، اليوم مبادرة "إرث دبي"، وهي مبادرة نوعية تهدف إلى توثيق تاريخ الإمارة بمشاركة مجتمعية من خلال جمع وحفظ القصص والتجارب الحياتية التي تجسد ملامح تطور دبي وحياة أهلها عبر الزمن.

وقال سموه في تدوينة على حسابه في منصة إكس: "أطلقنا اليوم "إرث دبي"، مبادرة نوعية تهدف إلى توثيق تاريخ الإمارة بمشاركة مجتمعية من خلال جمع وحفظ القصص والتجارب الحياتية التي تجسد ملامح تطور دبي وحياة أهلها عبر الزمن".

وأضاف سمو الشيخ حمدان بن محمد: "في دبي، لكل فرد قصة تحمل بصمته الفريدة… ومنها تتناقل الأجيال إرثاً حافلاً بالإنجازات… و"إرث دبي" اليوم ستجمع تاريخنا في أرشيف رقمي يحفظ ذاكرتنا ويصون هويتنا".

ودعا سموه: "الجميع إلى المشاركة في هذا الحراك المجتمعي والمساهمة في كتابة تاريخ دبي وحمل ماضيها إلى مستقبلها... ليبقى إرثها راسخاً في ذاكرة الأجيال، شاهداً على مدينة لم تتوقف يوماً عن الإلهام".