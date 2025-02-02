سحب ركامية وأمطار متوقعة على مناطق متفرقة في الإمارات

توقع المركز الوطني للأرصاد تشكُّل سحب ركامية في الإمارات، مصحوبة بأمطار ورياح نشطة إلى قوية السرعة أحياناً، ما قد يتسبب في إثارة الغبار والأتربة.

ووفقا للمركز قد يؤدي ذلك إلى انخفاض مدى الرؤية الأفقية، حيث تصل سرعة الرياح إلى 45 كم/س في الجزر والمناطق الساحلية، مع امتداد تأثيرها إلى المناطق الشمالية والشرقية.

ومن المتوقع أن تستمر هذه الأحوال الجوية من الساعة 10:45 صباحاً حتى الساعة 23:00 مساءً اليوم الأحد الموافق 2 فبراير 2025.

وفي سياق متصل، سجلت أدنى درجة حرارة على الإمارات صباح اليوم 4.7 درجات مئوية على قمة جبل جيس في رأس الخيمة، وذلك عند الساعة 05:30 صباحاً بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.