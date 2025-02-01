منصور العور: حمدان ومكتوم بن محمد.. مسيرة حافلة بالعطاء والإنجازات

قال الدكتور منصور العور، رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية، بمناسبة الذكرى السابعة عشرة لتولي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ولاية العهد في الإمارة، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية منصب نائب حاكم الإمارة: «تحل علينا اليوم الذكرى السابعة عشرة لتولي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولاية العهد في إمارة دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم منصب نائب حاكم دبي، وهي مناسبة عزيزة نستذكر فيها مسيرة حافلة بالعطاء وسنوات من الإنجازات الاستثنائية التي شكّلت نموذجاً رائداً في القيادة والطموح».

وأضاف: بالأفكار المستنيرة والعمل الدائب المثابر، يواصل سمو الشيخ حمدان بن محمد تشكيل ملامح مستقبل دبي، حيث أصبحت الإمارة بفضل توجيهاته ورعايته المستمرة نموذجاً عالمياً في الابتكار والاستدامة والتنافسية، متصدرةً المؤشرات العالمية في مختلف القطاعات. كما أن اهتمامه بتمكين الشباب والاستثمار في قدراتهم جعل من دبي بيئةً للريادة والتميّز.

وعلى النهج ذاته، يواصل سمو الشيخ مكتوم بن محمد دوره الريادي في تعزيز منظومة الحوكمة والاقتصاد، مسهماً في ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للأعمال والاستثمار، إذ أسهمت إدارته الحكيمة في تحقيق قفزات نوعية في تطوير القطاعات المالية والتجارية، وسواها من القطاعات الأخرى.

وقال الدكتور العور: نجدد العهد على مواصلة العمل وفق التوجيهات السامية والاهتداء بالنهج المستنير من أجل إعداد أجيال قادرة على الإبداع والتطوير، مسلحة بالعلم والمعرفة، وقادرة على الإسهام بفاعلية في نهضة دولة الإمارات واستدامة ريادتها.