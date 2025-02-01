أمناء مجالس تنفيذية ومسؤولون: الابتكار في الإمارات فكر متجدد ومنهجية عمل حكومي متميز

أكد أمناء عامون للمجالس التنفيذية في دولة الإمارات ومسؤولون حكوميون، أن الابتكار في دولة الإمارات يمثل فكراً متجدداً ومنهجية عمل حكومي متميز، طورتها الدولة بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، ومتابعة أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، لتصبح هوية مميزة للدولة، ومحركاً للتغيير الإيجابي وصناعة المستقبل.

جاء ذلك، بمناسبة انطلاق فعاليات شهر الإمارات للابتكار "الإمارات تبتكر 2025"، التي تنظم في جميع إمارات الدولة طوال شهر فبراير الحالي، تحت شعار "قوة الابتكار 10 – أين تكمن قوتك؟" في حدث وطني شامل، يهدف إلى الاحتفاء بالابتكار، وتعزيز موقعه نهجاً حكومياً وثقافة مجتمعية، وتعزيز مشاركة المجتمع في تطوير الأفكار والحلول المبتكرة التي تسهم في دعم رؤى وتوجهات الدولة للمستقبل، بأن تكون الإمارات أكثر الدول ابتكاراً في العالم.

وقال معالي سيف سعيد غباش الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي إن إمارة أبوظبي تشارك في مبادرة "الإمارات تبتكر 2025" التي تعقد هذا العام تحت شعار "قوة الابتكار 10 – أين تكمن قوتك؟" ترسيخاً لأهمية هذا الحدث الوطني البارز الذي يُعد أكبر منصة للاحتفاء بالابتكار وتشجيع إبداعات المبتكرين في مختلف المجالات؛ ويأتي احتضان أبوظبي لفعاليات المحطة الأولى من شهر الإمارات للابتكار بما يعكس رؤية القيادة الرشيدة في تبني الابتكار نهجاً رئيسياً في تحقيق أهداف مسيرة التنمية المسـتدامة وبناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار.

وأضاف معاليه أنه من خلال المشاركة في هذا الحدث الوطني، تواصل الإمارة تسليط الضوء على جهودها الرائدة في دعم الابتكار واحتضان المواهب وتبني أحدث الوسائل التكنولوجية المتطورة التي تستشرف المستقبـل وتواكب توجهات العصر الرقمي، بما يعزز مكانـة الإمـارة وجهة رائدة للابتكار ويؤكد التزامها بترسيخ ثقافة الابتكار أسلوب حياة في بناء مستقبل أكثر استدامة لأجيال الحاضر والمستقبل.

ومن جانبه قال معالي عبد الله محمد البسطي الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي إن الابتكار هو الأساس الراسخ للريادة، ومحفّز الفرص، وركيزة النمو، وبفضل رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي، رسخت دبي مكانتها الرائدة في تبني وتفعيل أفضل المبادرات والممارسات المبتكرة، محققة بذلك نقلة نوعية في جودة الخدمات وتميزها.

وأضاف معاليه أن الابتكار فكر متجدد لا حدود له، ومع الاحتفاء بمرور عشرة أعوام على انطلاق مبادرة "شهر الابتكار"، بات الابتكار نهجاً متأصلاً في ثقافة العمل الحكومي، وهوية متميزة تنعكس في مختلف المبادرات والبرامج والخدمات واليوم، أصبح القطاع الحكومي قاطرة الابتكار الاستباقي، ومرجعاً رئيساً في المقارنات المعيارية العالمية، ومصدراً لتوسيع وتعميم هذه الثقافة بما ينعكس إيجاباً على الفرد والمجتمع، ويعزز المكانة الريادية لدولة الإمارات ودبي في صدارة مؤشرات الابتكار العالمية عاماً بعد عام.

من جهته، أعلن سعادة عبد الله علي المحيان رئيس مكتب الشؤون الاتحادية في إمارة الشارقة، أنه تجسيداً لثقافة الابتكار في الجهات والمؤسسات في إمارة الشارقة ستقام فعالية رئيسية في مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار احتفاء بشهر الإمارات للابتكار، مشيداً بجهود مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي لدوره في تنظيم هذا الحدث الوطني بشكل سنوي، والذي يدعم توجهات دولة الإمارات ومستهدفات استراتيجياتها المستقبلية بتعزيز بيئة الابتكار في المؤسسات وتحفيز المبتكرين والمواهب لتحقيق المزيد من الإنجازات.

وأكد سعادته حرص إمارة الشارقة على المشاركة الفاعلة في "الإمارات تبتكر 2025"، مشيراً إلى أن الإمارة ستعمل على استعراض مبادرات الجهات الحكومية المشاركة في مختلف المجالات، ما يحفز ترسيخ بيئة إبداعية تنافسية في العمل الحكومي، وذلك من خلال تقديم أفضل الابتكارات وتعزيز مفهومها بشكل يخدم الفرد والمجتمع.

بدوره أكد سعادة الدكتور سعيد سيف المطروشي الأمين العام للمجلس التنفيذي بعجمان، أن الابتكار يمثل قوة دافعة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الجاهزية للمستقبل، مشيرًا إلى أن رؤية عجمان 2030 تضع الابتكار في صميم توجهاتها الاستراتيجية، من خلال تعزيز الريادة الحكومية، ودعم البحث والتطوير، وتمكين المواهب الوطنية، مضيفا أن الابتكار لم يعد خيارًا، بل أصبح ضرورة لتعزيز تنافسية الإمارة، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية عجمان 2030 نحو الاستدامة والتميز الحكومي.

وقال سعادته: "نحتفي هذا العام بالنسخة العاشرة من "الإمارات تبتكر" تحت شعار "قوة الابتكار 10"، في تأكيد على التزامنا بترسيخ ثقافة الابتكار وتحفيز بيئة الإبداع بإشراك الجهات الحكومية والمجتمع في مجموعة من الفعاليات وورش العمل الابتكارية التي تقام في شهر الابتكار بإمارة عجمان ومن أهمها "منصة الابتكار"، حيث تمثل مساحة تفاعلية تجمع الجهات الحكومية لعرض أحدث ابتكاراتها ومبادراتها المتميزة.. كما تتيح للمجتمع فرصة الاطلاع على هذه المشاريع والمشاركة في تطوير أفكار مبتكرة تعزز التفكير الإبداعي وريادة الأعمال، مما يسهم في ترسيخ الابتكار كنهج مؤسسي يدعم التنمية المستدامة.

من ناحيته أكد سعادة حميد راشد الشامسي أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين أن "شهر الإمارات للابتكار" يترجم توجهات القيادة الرشيدة للدولة، الهادفة الى دعم الاستراتيجية الوطنية للابتكار، وجعل دولة الامارات ضمن الدول الأكثر ابتكاراً على مستوى العالم.

وثمّن سعادته اهتمام صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، ومتابعة سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين رئيس المجلس التنفيذي، في نشر ثقافة المعرفة وتشجيع الابتكار الذي يساعد على تنمية الفرد وتطوير العملية التعليمية بما يعزز تطور المجتمع لتحقيق المراكز المتقدمة على المستوى العالمي.

وقال إن تخصيص شهر الابتكار في دولة الامارات يدل على اهتمام القيادة الرشيدة بالكادر البشري، من أجل تشجيعهم على الابداع ووضع أفكار ومقترحات، يكون لها أثر كبير في المجتمع، وتحقيق أهداف مستدامة نسعى من خلالها لنكون الدولة التي تهتم وتعمل على تنفيذ ابتكارات جديدة من أفكار أبنائها، تخدم النهضة التنموية الشاملة لدولة الامارات والعالم، مؤكداً أن أبناء الامارات قادرون على تنفيذ رؤية القيادة الرشيدة للدولة، وبذل الجهود في سبيل تطوير ونهضة العلوم كافة.

وقال سعادة الدكتور محمد عبد اللطيف خليفة الأمين العام للمجلس التنفيذي - رأس الخيمة إن شهر "الإمارات تبتكر" لهذا العام، يتألق بعقده الأول، ويتزامن ذلك مع إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، عام 2025 " عام المجتمع"، ليكون سباقاً في مسيرته نحو بناء مجتمع مزدهر من خلال دمج جميع فئات المجتمع في هذا الحدث الوطني الذي يقام سنوياً للاحتفاء بالابتكار والمبتكرين والإنجازات الاستثنائية، لتعزيز مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للابتكار، وتقديم الفرص لتعزيز التواصل والتعاون وإقامة الشراكات بين المعنيين لتبادل الأفكار وتبني الابتكارات وتنفيذ المشاريع المبتكرة للمساهمة في بناء مستقبل واعد مستدام، وترك الأثر الإيجابي في المجتمع. وفي هذا العام يتفاعل الجمهور مع هذا الحدث للتركيز على قوة الابتكار وسيلة فعالة لتطوير حلول علمية وذكية لمواجهة التحديات وتحسين الحياة وتحقيق التقدم.

وأضاف سعادته أن هذا الحدث فرصة للإعراب عن فخرنا واعتزازنا بقيادتنا الرشيدة التي لا تتوانى عن تقديم كل ما من شأنه رفعة هذا الوطن، وعملها الدؤوب على النهوض والارتقاء بدولة الإمارات على سلم التنافسية العالمية، وترسيخ مكانتها في مسيرة الحضارة الإنسانية، وتوفيرها لمقومات تحقيق التنمية والاستقرار والازدهار، وهذا يستوجب منا أفراداً ومؤسسات أن نسخر كل إمكانياتنا وقدراتنا لنلبي هذا الطموح.

وثمن كل الجهود المبذولة على المستويات الإتحادية والمحلية والمجتمعية كافة لإنجاح هذا الحدث والسعي لتحقيق الأهداف التنموية المرجوة، وقال : " نعمل في حكومة رأس الخيمة على التفاعل مع المناسبة ودمج أفراد المجتمع كافة من خلال معرض يقدم أنشطة تفاعلية وينظم ورشا ومحاضرات تدريبية ويعرض الأفكار المبتكرة للمشاركين في مختلف المجالات، إلى جانب إطلاق النسخة الثالثة من "هاكاثون رأس الخيمة الثالث (رواد المستقبل) 2025" فعالية مصاحبة للمعرض بهدف تحفيز التفكير الإبداعي وبناء القدرات المبتكرة لدى جيل الشباب الواعد.

وأكد سعادة محمد سعيد الضنحاني مدير الديوان الأميري في حكومة الفجيرة، أن فعاليات شهر الابتكار 2025 في إمارة الفجيرة، تأتي في إطار المبادرة الوطنية السنوية لتعزيز ثقافة الابتكار والإبداع، بما ينسجم مع رؤية القيادة الرشيدة في ترسيخ مكانة الإمارات مركزا عالميا للابتكار.

وأوضح سعادته أن هذه الفعالية ستسهم في دعم الأفكار الريادية والمبتكرين وتعزز قدرة المؤسسات الحكومية على تبني التقنيات الحديثة وتحسين الأداء بما يعزز الكفاءة ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة.

وأشار إلى أن الفعالية تتضمن ورش عمل متخصصة ومعارض تقنية وحلقات نقاشية مع خبراء الابتكار والتكنولوجيا، إضافة إلى تجارب تفاعلية وعروض تطبيقية تسلط الضوء على أحدث الحلول الذكية في مجالات الذكاء الاصطناعي والاستدامة والخدمات الذكية.

جدير بالذكر، أن فعاليات الإمارات تبتكر، انطلقت عام 2015 من خلال أسبوع الإمارات للابتكار، الذي أصبح في دورته الثالثة عام 2017، شهر الإمارات للابتكار، والذي شكل على مدى 8 سنوات الحدث الأهم للاحتفاء بالابتكار والمبتكرين، ونشر ثقافة الابتكار في المجتمع، فيما أصبحت فعالياته جزءاً من جهود الحكومة لنشر ثقافة الابتكار في القطاع الحكومي عبر الاحتفاء بالإنجازات والحلول الجديدة، ومبادرة هادفة لتعزيز حضور دولة الإمارات مركزا عالميا للابتكار وبيئة لتطوير المشاريع الهادفة لتحسين حياة المجتمع.

وشهد شهر الإمارات للابتكار عبر سنواته الـ9 الماضية، مشاركة أكثر من 1.5 مليون من أفراد مجتمع دولة الإمارات في الفعاليات، وحقق تفاعلاً واسعاً في مختلف وسائل التواصل الاجتماعي بأكثر من 10 ملايين مشاهدة، وتم خلال دوراته المتعاقبة تنظيم أكثر من 7000 فعالية، شاركت فيها أكثر من 130 جهة حكومية وشركة ومؤسسة في القطاعين الخاص والأكاديمي، وتحولت العديد من المشاريع والمبادرات المبتكرة التي قدمتها الفعاليات، إلى نماذج عمل جديدة، وأسهمت في دعم جهود التطوير التي تقودها الدولة في مختلف المجالات.

ويمكن التعرف على أجندة فعاليات الإمارات تبتكر 2025، عبر زيارة الموقع الإلكتروني: https://uaeinnovates.gov.ae/