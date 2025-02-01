أحمد بن سعيد: برؤية وعزيمة حمدان ومكتوم بن محمد تواصل دبي ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للريادة والطموح

أكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، أن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، كان لهما دور بارز في تعزيز مسيرة دبي التنموية على مدى 17 عاماً، مستلهمين رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، في التميز والابتكار.

وأشار سموه إلى أن الرؤية الطموحة والعزيمة الراسخة لسمو الشيخ حمدان بن محمد وسمو الشيخ مكتوم بن محمد أسهمتا في تحويل التطلعات إلى إنجازات ملموسة، مما رسّخ مكانة دبي كمركز عالمي للريادة والابتكار، وعزز موقعها في مصاف المدن العالمية الطموحة.

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد في تدوينة على حسابه في منصة إكس: " على مدار 17 عاماً، كان لسمو الشيخ حمدان بن محمد وسمو الشيخ مكتوم بن محمد، بصمة واضحة في مسيرة دبي التنموية، مستلهمين نهج محمد بن راشد في التميز والابتكار"، مضيفاً سموه "برؤيتهما وعزيمتهما، تحولت التطلعات إلى إنجازات، لترسم دبي مساراً استثنائياً نحو الريادة العالمية، وتواصل ترسيخ مكانتها كمركز عالمي للريادة والطموح".