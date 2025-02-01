شخبوط بن نهيان يلتقي رئيس رواندا لبحث تعزيز العلاقات الثنائية

التقى معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، فخامة بول كاغامي، رئيس جمهورية رواندا، في العاصمة كيغالي، حيث جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية رواندا في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

ونقل معاليه تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، إلى فخامة الرئيس كاغامي، متمنين لجمهورية رواندا وشعبها مزيدًا من التقدم والازدهار.

من جانبه، حمّل فخامة كاغامي، معالي الوزير، تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، مشيدًا بعمق العلاقات ومتمنيًا لدولة الإمارات حكومةً وشعبًا مزيدًا من النمو والرخاء.

واستعرض معالي الشيخ شخبوط بن نهيان، خلال اللقاء، مع فخامة كاغامي، الفرص المتاحة لتعزيز التعاون بين البلدين الصديقين في القطاعات المختلفة، مؤكدين على أهمية الشراكة القائمة وحرص قيادتي البلدين المشترك على دفع التعاون إلى آفاق أوسع بما يحقق المصالح المتبادلة.

كما التقى معالي الشيخ شخبوط بن نهيان، معالي أوليفييه ندوهونجيرهي، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، حيث جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وتأتي هذه الزيارة عقب زيارة قام بها فخامة كاغامي، للدولة، خلال مشاركته في أسبوع أبوظبي للاستدامة، وفي إطار الجهود المستمرة لتعزيز العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية رواندا، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة والازدهار المشترك للبلدين.