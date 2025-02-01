حمدان ومكتوم.. عزم دبي القوي إلى غد أفضل وأجمل وأعظم

تصادف اليوم الذكرى 17 لتولي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولاية العهد في دبي، وتولي سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، مسؤولية منصب نائب حاكم إمارة دبي، بموجب مرسومين أصدرهما صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، في الأول من فبراير من العام 2008.

وتعد مسيرة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي، حافلة بالعطاء والإنجازات، إذ يقود سموه بعزم مستقبل دبي لجعلها نموذجاً عالمياً في صناعة المستقبل، وفق رؤية طموحة واستراتيجيات ممنهجة، رفقة عضيده سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، الذي يرسخ نموذجاً مشرقاً للقيادة، برؤية مستقبلية بعيدة المدى، في ترجمة من سموهما لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، التي تتسم بفكر استباقي يستشرف المستقبل وسياسة منفتحة عالمياً، سطرت قصة نجاحها دبي كنموذج تنموي ملهم للعالم.