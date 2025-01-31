مكتوم بن محمد: برؤى محمد بن راشد سنرسخ مكانة دبي واحدة من أفضل 3 مدن اقتصادية في العالم

أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، أن طموحاتنا لا حدود لها وبرؤى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وتماشياً مع أهداف أجندة دبي الاقتصادية D33، سنرسخ مكانة دبي كواحدة من أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم بإذن الله، جاء ذلك خلال لقاء سموه، الرئيس التنفيذي لشركة نستله، لوران فريكس.

وقال سموه في تدوينة على حسابه في منصة إكس: "التقيتُ الرئيس التنفيذي لشركة نستله، لوران فريكس، واستعرضنا خلال اللقاء سُبل تعزيز الشراكة بين دبي والشركات العالمية الرائدة، انطلاقاً من التزام دبي بتوفير بيئة داعمة للنمو والاستثمار من خلال تطوير الممكنات الاقتصادية وإطلاق مبادرات نوعية تُسهم في تحفيز الابتكار واعتماد الحلول التكنولوجية المتقدمة".

وأضاف سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم: "طموحاتنا لا حدود لها وبرؤى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وتماشياً مع أهداف أجندة دبي الاقتصادية D33، سنرسخ مكانة دبي كواحدة من أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم بإذن الله".