محمد بن راشد: دبي مطار العالم … وعالم جديد في قطاع الطيران

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أن مطارات دبي ستستثمر 128 مليار درهم خلال العقد المقبل لإعادة رسم ملامح الطيران الدولي وفق معايير إماراتية.

وأوضح سموه أن مطار دبي الدولي استقبل خلال العقد الماضي 770 مليون مسافر، ليصبح أكثر المطارات الدولية ازدحامًا وفقًا لمجلس المطارات الدولي، مع تسجيل 3.3 ملايين حركة جوية.

أما في عام 2024، فقد حافظ المطار على صدارته كأكثر المطارات الدولية إشغالًا، مستقبلاً 92 مليون مسافر، مع 440 ألف حركة جوية، وتسيير رحلات عبر 106 شركات طيران إلى 272 مدينة في 107 دول حول العالم.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في تدوينة على حسابه في منصة إكس: "مطار دبي الدولي خلال العشر سنوات السابقة : 770 مليون مسافر … أكثر مطار دولي إشغالاً بحسب مجلس المطارات الدولي .. 3.3 ملايين حركة جوية".

وأضاف سموه: "مطار دبي الدولي في 2024 : أكثر مطار دولي إشغال دولياً بعدد 92 مليون مسافر .. 440 ألف حركة جوية… 106 شركات طيران ورحلات ل272 مدينة في 107 دول حول العالم".

وأوضح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: "مطارات دبي خلال العشر سنوات القادمة: 128 مليار درهم لإعادة تشكيل مشهد الطيران الدولي بمعايير إماراتية. دبي مطار العالم … وعالم جديد في قطاع الطيران".