الإمارات تستعرض جهودها بمجال الابتكار والملكية الفكرية أمام اجتماعات "الويبو" بجنيف

أكد الدكتورعيسى البستكي رئيس نادي الإمارات العلمي أن دولة الإمارات تواصل ترسيخ موقعها العالمي في مجال الابتكار من خلال تعزيز منظومة الملكية الفكرية ودعم ثقافة الإبداع والاختراع مشيرا إلى أن نادي الإمارات العلمي يسهم بفاعلية في هذا التوجه عبر مبادرات نوعية وبرامج تعليمية وتوعوية تستهدف المخترعين والباحثين وطلبة المدارس والجامعات.

جاء ذلك خلال مشاركة النادي في الدورة السادسة والستين لاجتماعات جمعيات الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية “الويبو” التابعة للأمم المتحدة بجنيف بمشاركة نحو ألف وستمائة مندوب من مختلف دول العالم من بينهم نحو أربعين وزيرا وأكثر من مائة رئيس لمكاتب ملكية فكرية وهو أعلى حضور تشهده المنظمة في تاريخها.

واستعرض البستكي أمام الجمعية العامة للمنظمة جهود دولة الإمارات في تعزيز ثقافة الملكية الفكرية والابتكار .. مشيرا إلى دور النادي منذ حصوله على صفة مراقب دولي لدى الويبو في يوليو من عام 2024 حيث عمل على دعم منظومة الابتكار في الدولة والمشاركة في الحوارات الوطنية التي تنظمها وزارة الاقتصاد إلى جانب تنظيم ورش عمل تخصصية في مجالات براءات الاختراع وحقوق الملكية الفكرية.

وأوضح أن عام 2024 شكل محطة فارقة في مسيرة النادي بعد اعتماد تحقيق براءات الاختراع كهدف استراتيجي رئيسي مما أسفر عن تسجيل ثماني عشرة ملكية فكرية خلال العامين الماضيين في إنجاز يعكس التوجه الوطني نحو اقتصاد المعرفة والتنمية المستدامة.

وأشار إلى أن البيانات العالمية تظهر نموا متسارعا في طلبات الملكية الفكرية موضحا أنه يتم تقديم أكثر من أربعين طلبا كل دقيقة فيما تتجاوز الطلبات السنوية عشرين مليون طلب منذ عام 2018 تركز ثلثها في تقنيات الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمومية وإنترنت الأشياء والأمن السيبراني.

وأكد البستكي حرص نادي الإمارات العلمي على تعزيز شراكته مع الويبو والإسهام بفاعلية في دعم منظومة الابتكار العالمية من خلال مبادرات رائدة تسهم في تمكين الشباب وتحفيز المجتمعات العلمية على مستوى المنطقة والعالم.