«صحة دبي» تكشف عن تفاصيل برنامج أتمتة العمليات الروبوتية (RPA)

كشفت هيئة الصحة بدبي عن تحولاتها الجديدة في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي (AI)، وأتمتة العمليات الروبوتية (RPA)، الخاصة بخدمات المستثمرين والتراخيص الصحية.

جاء ذلك في إطار مشاركة الهيئة في معرض ومؤتمر الصحة العربي، المقام حالياً في مركز دبي التجاري العالمي. ويعد برنامج أتمتة العمليات الروبوتية أحد أهم البرامج الطموحة، التي تنفذها الهيئة، لمواكبة الإقبال المتنامي من جانب المنشآت الصحية والمهنيين الصحيين، الذين يرغبون في الحصول على تراخيص مهنية لمزاولة عملهم ونشاطهم في إمارة دبي.

ويعتمد البرنامج على الروبوتات البرمجية، التي تحاكي تصرفات البشر في التفاعل مع الأنظمة والبرامج الرقمية، وهو يعد تحولاً استثنائياً أجرته الهيئة في نظام شريان، من خلال الأتمتة الروبوتية، لتكون خدماته «متكاملة وسلسة واستباقية ومخصصة».

واستناداً لهذه التقنية الفائقة وبناءً على ما تمت أتمتته من إجراءات، ستسهم الروبوتات الافتراضية في توفير نحو 8,596 ساعة عمل سنوياً لموظفي الهيئة، ما سينعكس إيجابياً على تركيزهم في المهام الاستراتيجية، بناءً على خريطة طريق البرنامج لعام 2025. ومن المتوقع زيادة عدد الإجراءات التي سوف يتم أتمتتها من مختلف القطاعات في الهيئة، وبالتالي زيادة عدد ساعات الوفر.

ويشتمل البرنامج على حزمة مهمة من الخدمات، في مقدمتها: الإشعار بتاريخ انتهاء المستندات الشخصية «الجواز، والهوية والإقامة»، وعملية التحقق من مخالفات المهنيين من المصدر الرئيسي، والتحقق من مخالفات المهنيين من المجلس الطبي العام في المملكة المتحدة، إلى جانب إدارة مخالفات حضور الموظفين، وإدارة حضور موظفي التعهيد، وعملية إغلاق أمر الشراء، وإدخال ومراجعة فواتير مكاتب العلاج بالخارج في نظام تخطيط الموارد الحكومية، والتحقق من المستندات الشخصية لمريض العلاج بالخارج، وتصديق التقارير الطبية.

وأسهم برنامج أتمتة العمليات الروبوتية في تطوير الإجراءات الخاصة بتحديد المهنيين الممنوعين من العمل خارج الدولة بشكل دقيق والاستفادة المثلى من الشراكات مع الجهات التنظيمية المعنية خارج الدولة.