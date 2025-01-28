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الإمارات

حمدان بن محمد: تطوير المنظومة الدفاعية لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة لمواكبة التحديات

  • سموه يترأس الاجتماع الأول لمجلس الدفاع في 2025
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البيان

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع أهمية تطوير المنظومة الدفاعية للدولة لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة.

وقال سموه في حسابه على منصة " إكس" : "ترأست الاجتماع الأول لمجلس الدفاع في 2025، أكدنا خلاله أهمية تطوير المنظومة الدفاعية للدولة والابتكار في الصناعة الدفاعية ... علينا مضاعفة الجهود والعمل بروح الفريق الواحد وتكثيف مستويات التعاون والتنسيق لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة لمستقبل تطوير القدرات الدفاعية لدولة الإمارات لمواكبة المتغيرات والتحديات الإقليمية والعالمية".